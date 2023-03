Los Pumas 7 vencieron a Canadá en el debut.

Los Pumas 7, venció a Canadá 17 a 7, en cotejo por el Grupo A del Seven de Hong Kong, la octava fecha del circuito mundial de la especialidad.

El seleccionado argentino de Rugby Seven, Los Pumas 7, venció hoy a Canadá por 17 a 7, en cotejo por el Grupo A del Seven de Hong Kong, la octava fecha del circuito mundial de la especialidad que organiza la World Rugby (WR).

Argentina sumó los 17 puntos con tries de Marcos Moneta, Agustín Fraga y un try y una conversión de Luiciano González; mientras que para los norteamericanos Josiah Morra sumó un try y Brennig Prevost una conversión.