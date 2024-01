Los Pumas 7 le ganaron la final a Australia y son campeones del Seven de Perth

El seleccionado de rugby Los Pumas 7 se quedaron con la final al derrotar a Australia 31 a 5 y se consagraron campeones del Seven en el estadio estadio HBF Park de Perth, que corresponde a la tercera estación del circuito SVNS de la World Rugby.

Los argentinos llegaron al triunfo ante los Wallabies a través de dos tries de Marcos Moneta (minuto 3 y 16), uno de Germán Schulz (minuto 12) y otro de Matteo Graziano (minuto 13 y 17), además de la conversión de Joaquín Pellandini (minuto 4) y las dos de Santiago Mare (minuto 12 y 14). Los rivales solo pudieron descontar en el minuto 19, con un try de Matthew González, que no terminó en conversión.

"¡La Felicidad es total! La familia nuevamente con la copa en lo más alto", publicó la cuenta oficial de la selección en X. Así, Argentina consiguió en Perth su segundo titulo en menos de dos meses, tras coronarse en diciembre pasado en el Seven de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, también con una victoria aplastante sobre Australia en la final, por 45-12.

Con el triunfo de hoy, Los Pumas 7s lideran la clasificación general del circuito con 58 unidades, seguido por Fiji (44), Australia (44), Sudáfrica (42), Irlanda (42), Nueva Zelanda (32), Francia (20), Estados Unidos (16), Samoa (14), España (11), Canadá (10) y Gran Bretaña (9). Además, el historial entre Argentina y Australia quedó con 36 partidos ganados de Los Pumas 7s y 40 de los océanicos, en los 76 encuentros que disputaron.