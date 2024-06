Los Pumas 7 cayeron ante Francia en la final

Los Pumas 7 perdieron 19 a 5 con su par galo en la definición del Seven de Madrid, la última etapa del Circuito Mundial.

Los Pumas 7 no pudieron coronarse campeones en el Seven de Madrid, la última etapa del Circuito Mundial de Rugby Seven, tras caer derrotados en la final ante Francia por un marcador de 19 a 5. La derrota en la final deja un sabor amargo ya que la cercanía con el objetivo hace que la decepción sea aún mayor.