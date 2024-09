Sofía Bollea habló sobre su retiro: "Tengo el corazón vacío, me entregué por completa"

“Tenemos muchas ganas de jugar”, remarcó ansioso Valentino García Royo, uno de los integrantes de la estructura de la categoría 2012 del CAE, en su visita a La Mañana de La Red. El adolescente llegó acompañado al estudio de la radio junto a Federico Soff y Valentín Mora, compañeros de equipo, Andrés Mora, mánager de la M12 Albinegra, y José García Royo, head coach de la entidad anfitriona.

Rugby M12 Juan Cruz Mathé 2.jpg Los niños de la M12 del CAE palpitan los días previos al inicio de una nueva edición del tradicional encuentro de rugby infantil

“Tenemos un grupo grande de colaboradores Y de padres que se han puesto el equipo al hombro. Entre los entrenadores, mánager y colaboradores cercanos somos 10 personas más los padres que colaborarán en el día del evento. Pudimos trabajar en varias áreas en conjunto para que cada uno se haga cargo de su área. Viene bastante bien la organización. Estamos muy contentos por la cantidad de clubes y jugadores que participarán del encuentro. Ahora estamos en la etapa final de la organización y tratando que sea una gran fiesta para todos”, detalló Andrés Mora.

José García Royo, por su parte, describió las cualidades de los niños que dirige. “La categoría 2012 (M12) es un buen equipo. Son chicos que tienen mucho compromiso. Es un grupo muy unido. Han ido manteniendo la base de 30 jugadores. Hemos llegado en su momento a 36, pero en la actualidad contamos con 34 niños. Ellos están siempre con la mejor de las predisposición para entrenar y defender los colores del club”, valoró.

En la continuidad de su relato, el head coach citó las principales virtudes del juego del CAE. “Han ido mejorando un montón con respecto al tackle, les gusta tacklear, pero tienen un muy buen juego de manos. Lo que nos elogian los equipos con lo que nos encontramos es el buen traslado de la pelota y como usan el ancho de la cancha. Vienen muy bien los chicos".

Encuentro, no torneo

El Juan Cruz Mathé es un clásico encuentro de rugby infantil. La cita cuenta con un importante número de participantes. En esta ocasión serán 28 los equipos que defenderán su escudo dentro del campo de juego, pero que fuera del verde césped apuntarán a dejar una huella formando amistades. “Hemos tenido una respuesta muy buena de inscripciones”, aseveró satisfecho el mánager de Estudiantes.

En esta ocasión aseguraron su participación equipos de Buenos Aires como Cuba, Belgrano, San Andrés, Liceo, Champagnat. De Rosario asistirán Duendes y Gimnasia y Esgrima. De Corrientes se inscribieron Aranduroga Taragüi de Corrientes. Desde Santa Fe llegarán CRAI, Santa Fe, Cha Roga Universitario, La Salle. También asistirá Espinillos de Concordia, y un equipo de Sunchales. "Además habrá muchos equipos en desarrollo que participarán como Pumai de Mendoza y Curne de Chaco. En total serán 28 clubes que nos alegrará tenerlos”, profundizó.

La reunión será un encuentro y no una competencia. “No hay copa en juego”, aclaró Andrés Mora. “La idea no es armar una zona, sino partidos. De esta manera se evitarán que los equipos de Buenos Aires se enfrenten entre si porque ellos se miden todos los fines de semana. Nos pasa con los equipos de Santa Fe. Bajo esta modalidad buscamos que todos los rivales puedan jugar con otros equipos que no juegan durante el año. A partir de ahí mixear los partidos y las canchas. Es todo un desafío porqué de repente Cuba trae varios equipos y a cada uno le tenés que buscar entre tres y cuatro partidos con rivales de diferentes lugares”, añadió el entrenador Albinegro.

Luego agregó: Habrá un fixture por una cuestión organizativa. A cada club le vamos a pasar los partidos que disputarán. De esa manera ellos sabrán a que hora y en que cancha juega cada equipo. Eso lo permite la estructura de El Plumazo en si. La idea es que vallan rotando”, completó.

En el corazón de la familia del CAE.

Juan Cruz Mathé dejó una huella en el corazón Albinegro. Se formó en la institución de calle Los Vascos. En la centenaria institución transitó y protagonizó todos los procesos del rugby. En diciembre de 2014 su corazón dejó de latir. Sus amigos y excompañeros continuaron el legado que el Toro dejó. Las nuevas generaciones le rinden culto a uno de los hijos de la casa.

“Juan Cruz Mathé fue un jugador formado desde chico en la institución. Fue jugador de Primera, de juveniles, dirigente, entreno infantiles y juveniles. Pasó por todos los procesos y las colaboraciones del rugby del club. Fue amigo de todos nosotros, nos formó, fue capitán de la primera y era la persona que te acompañaba en todo sentido. Siempre que se habla de Juan Cruz te toca por dentro”, mencionó Andrés Mora, con emoción.

“Fue un jugador que marcó a todos y que lamentablemente falleció. En honor a su labor en el club varios de sus amigos determinamos generar este encuentro en su memoria”, redondeó.