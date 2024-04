Los jugadores de Boca recibidos por sus hinchas en Córdoba

El apoyo de los hinchas de Boca al plantel antes del Superclásico

Después de dejar sus pertenencias, los futbolistas salieron nuevamente a la calle para regalar autógrafos, fotos y compartir un momento inolvidable con cada uno. Incluso, el técnico Diego Martínez fue uno de los primeros que se acercó a los hinchas.

Diego Martínez firmó autógrafos junto al resto de los jugadores de Boca

Por supuesto que el más buscado por todos no fue otro que Edinson Cavani, la gran estrella del Xeneize que con su presencia enloqueció a los hinchas, grandes y chicos, quienes se desesperaron por conseguir una firma suya.

El recibimiento a Boca en Córdoba

Boca llegó a Córdoba con una delegación multitudinaria. En total fueron 32 los futbolistas que viajaron hacia la provincia, todos los que forman parte del plantel profesional, incluidos los juveniles que no serán parte del banco de suplentes así como también Nicolás Valentini, quien está en conflicto con la institución y no será utilizado hasta tanto no renueve su contrato que se vence en diciembre.