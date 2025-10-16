Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

16 de octubre 2025 · 09:28hs
En el marco de una ofensiva contra el narcomenudeo, la Policía de Entre Ríos concretó este miércoles cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Paraná, que culminaron con el secuestro de envoltorios de cocaína y marihuana, más de $2.236.000 en efectivo, una planta de cannabis sativa, vehículos, celulares, cámaras de seguridad y otros elementos vinculados al comercio ilegal de drogas. Cinco hombres fueron detenidos, mientras que otras dieciocho personas quedaron supeditadas a la causa.

dinero secuestrado

Según se informó a UNO, los operativos fueron realizados por la División Antidrogas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con el respaldo de la Compañía de Operaciones Especiales, la Guardia de Infantería Adiestrada y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de Victoria y Diamante. Las medidas se desarrollaron bajo los lineamientos del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez José E. Rhul, y con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada a cargo del fiscal Santiago Alfieri.

Balas secuestradas

Allanamientos cerca de una escuela

Tres de los procedimientos se realizaron en cercanías de una institución educativa del Barrio Macarrone, una situación que generó especial preocupación por el riesgo que implica la actividad delictiva en entornos frecuentados por niños y adolescentes. Las otras dos intervenciones se efectuaron en el Barrio Mosconi, en el marco de la misma investigación.

Entre los elementos incautados se destacan una termoselladora, 14 teléfonos celulares, cámaras y equipos de seguridad utilizados para el monitoreo de la zona, municiones de distintos calibres, documentación y anotaciones varias, así como cuatro vehículos (dos autos y dos motocicletas) presuntamente utilizados para la logística del narcomenudeo.

Las medidas, que se extendieron desde las 15.00 hasta las 21.30, forman parte de un trabajo articulado y sostenido por las fuerzas de seguridad provinciales, que refuerzan su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas en zonas sensibles, protegiendo la integridad de la comunidad.

Los cinco detenidos permanecen incomunicados, mientras se avanza en la investigación que podría derivar en nuevas medidas judiciales.

Paraná operativo Escuela
