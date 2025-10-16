Fanáticos de automovilismo acampan desde septiembre

Un puñado de fierreros se encuentran a las afueras del Autódromo de Paraná esperando el TC de noviembre. La pasión por el automovilismo.

La pasión por el automovilismo argentino tiene una de sus máximas expresiones en el Turismo Carretera, y si hay un lugar donde esa pasión se vive como un ritual, es en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos. A semanas de disputarse una de las fechas decisivas de la Copa de Oro 2025, los fanáticos ocupan desde hace semanas su lugar al costado de la Ruta 12, frente al trazado de Sauce Montrul.

Con cada fecha importante, un puñado de seguidores incondicionales del TC inicia un campamento anticipado. Llegan con colectivos, casas rodantes, carpas y una organización envidiable. Para ellos, la espera no es sacrificio, sino parte del disfrute: compartir mates, ajustar detalles, pintar banderas, y lo más importante, cuidar el espacio como si fuera propio.

Se trata de un ritual que se repite año a año. Desde hace ya má de una década, los alrededores del autódromo se convierten en un pequeño pueblo itinerante donde reina el respeto, la camaradería y el amor por los fierros.

Esta vez, la cita será el 1° y 2 de noviembre, y como es habitual, los primeros fanáticos ya están apostados desde los primeros días de octubre.

Algunos de los fanáticos nunca se fueron del lugar desde la fecha que el TC Pick Up disputó en Paraná el 28 de septiembre, en la que Mariano Werner, a bordo de su Toyota Hilux, se quedó con la victoria. El ídolo local es uno de los grandes animadores del campeonato, y sus seguidores más leales decidieron quedarse a “hacer el aguante” hasta la gran definición

“Nos turnamos entre los muchachos para quedarnos. Venimos bien organizados, con una lista y horarios. Además, cuidamos el pasto, no hacemos fuego directo al suelo, y mantenemos todo limpio. Queremos que nos sigan dejando acampar”, explicó Gabriel, que está con su peña desde septiembre cuando se acerba la fecha de las camionetas.

La presencia anticipada de los fanáticos ha sido motivo de algunas quejas en otros años, pero en esta edición, la situación está controlada. La comuna local estableció normas claras de convivencia, que los hinchas respetan al pie de la letra. No se permite música a alto volumen en horario nocturno, se controla el ingreso de residuos, y hasta se han delimitado áreas de acampe para evitar problemas con vecinos de la zona.

La fecha de la Copa de Oro que se celebrará el primer fin de semana de noviembre promete ser una de las más calientes del campeonato. Con varios pilotos en la pelea por el título, y con la expectativa de una multitud en las tribunas, el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos será, una vez más, el escenario de una verdadera fiesta del deporte motor.

Pasión por el automovilismo

Pero más allá de los tiempos de vuelta, la estrategia en boxes o los sobrepasos en pista, el espectáculo también se vive afuera, en esos colectivos estacionados durante semanas, en esas banderas que resisten viento y sol, y en esas familias que hacen del TC una forma de vida. La fidelidad de los fanáticos del Turismo Carretera es, sin duda, uno de los pilares que sostienen la grandeza de la categoría más antigua del mundo. En las afuera del trazado queda reflejado el amor a un deporte y bancar como sea.