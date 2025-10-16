Uno Entre Rios | La Provincia | PAMI

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

El PAMI y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un acuerdo para la transferencia del Hospital de la Baxada de la ciudad de Paraná.

16 de octubre 2025 · 21:33hs
Frigerio y Leguízamo firmaron el traspaso del Hospital de la Baxada a la Provincia. 

Frigerio y Leguízamo firmaron el traspaso del Hospital de la Baxada a la Provincia. 

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmaron un convenio para transferir la gestión y administración del Hospital de la Baxada de Paraná al Ministerio de Salud de la provincia.

El objetivo de esta rúbrica es mejorar la calidad de atención que reciben los afiliados y optimizar el uso de los recursos públicos.

El SMN informó que las tormentas golpearán al provincia con registros de lluvias intensas.

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll.

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

LEER MÁS: Hospital de la Baxada suma posta respiratoria pediátrica

El acuerdo entre PAMI y el Gobierno de Entre Ríos

Desde su creación en 2015, el hospital era administrado por la empresa estatal Salud Entre Ríos SE, a partir de este acuerdo, quedará plenamente integrado a la red de establecimientos públicos provinciales bajo la órbita del Ministerio de Salud.

“Valoramos la decisión del Gobierno de Entre Ríos de trabajar en conjunto con Nación, porque eso nos permite brindar a los afiliados mejores prestaciones”, destacó Leguízamo.

Por su parte, el gobernador Frigerio manifestó que con este acuerdo “garantizamos la plena integración del Hospital de la Baxada de Paraná a la red pública de salud de Entre Ríos”.

Afirmó que “este paso que damos junto a PAMI, nos da previsibilidad y seguridad jurídica para seguir invirtiendo en el fortalecimiento del sistema sanitario y en la mejora de la calidad de atención que reciben los entrerrianos”.

Más adelante, el mandatario entrerriano añadió: “Es un avance más en nuestro compromiso con una salud pública moderna, eficiente y cercana a la gente”.

El convenio ratifica la vigencia de la atención preferencial para los afiliados de PAMI, con reserva de camas, prioridad en turnos y acceso a todos los niveles de complejidad.

Este acuerdo representa la continuidad del trabajo conjunto entre PAMI y el Gobierno de Entre Ríos, y permitirá optimizar los recursos, fortalecer la red provincial de salud y agilizar la gestión del establecimiento.

PAMI Gobierno de Entre Ríos Hospital de La Baxada
Noticias relacionadas
Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio firmaron un acuerdo entre el Renaper y el municipio de Gualeguaychú.

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná.

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Alfredo Bovier, en una foto junto a su hija Ileana antes de viajar a Costa Rica

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

entre rios relanzo la campana mision dengue con una capacitacion para municipios

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Ver comentarios

Lo último

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ultimo Momento
SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa

Policiales
Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Ovación
Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa

Fanáticos de automovilismo acampan desde septiembre

Fanáticos de automovilismo acampan desde septiembre

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

La provincia
SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Dejanos tu comentario