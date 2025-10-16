Uno Entre Rios | La Provincia | CGE

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Concejales peronistas pidieron revisar la medida del CGE que suspendió la inscripción 2026 en la Escuela María Reina Inmaculada, del barrio Macarone de Paraná.

16 de octubre 2025 · 17:54hs
Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná.

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná.

El bloque de concejales peronistas de la ciudad de Paraná presentó un proyecto de comunicación expresando su enérgico rechazo a la Disposición N.º 864/25 de la Dirección de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE), que dispone el apercibimiento y la suspensión de la matriculación al primer año ciclo 2026 en la Escuela Secundaria Privada D-191 María Reina Inmaculada, ubicada en el barrio Macarone.

La medida del organismo provincial, firmada el 19 de septiembre pasado, pone en riesgo la continuidad institucional de un establecimiento educativo que desde hace años cumple una función social y comunitaria clave en uno de los barrios más sentidos de la capital entrerriana.

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital.

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El relevamiento anunciado por el CGE en Entre Ríos será entre el 14 y 15 de octubre, y tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido

Harán un relevamiento del personal educativo 

Desde el bloque expresaron que la escuela “no solo garantiza el derecho a la educación, sino que también representa un espacio de contención, acompañamiento y cuidado para decenas de chicos y chicas del barrio”, y remarcaron que “el Estado no puede retirarse de los territorios más vulnerables, porque eso significa abandonar a quienes más necesitan de su presencia”.

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

PJ repudia al CGE
Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná.

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná.

Los ediles señalaron que esta resolución del CGE “responde a una lógica de ajuste y desfinanciamiento educativo impulsada por un gobierno provincial alineado con las políticas del presidente Javier Milei”. En ese sentido, remarcaron que la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, quien además es candidata a diputada por La Libertad Avanza en Entre Ríos, es la responsable de esta disposición, lo cual refleja con claridad la mirada y la filosofía política con la que pretenden diseñar las políticas públicas educativas en el país: un enfoque de recorte y exclusión en lugar de acompañamiento y ampliación de derechos.

“La educación no es un gasto, es una inversión en dignidad y en futuro. Lo que se necesita no son sanciones ni cierres, sino acompañamiento y compromiso del Estado con las comunidades que todos los días sostienen la escuela desde el esfuerzo colectivo”, afirmaron desde el bloque justicialista.

LEER MÁS: Más jóvenes terminan la secundaria pero persisten las desigualdades

El proyecto presentado solicita al Consejo General de Educación revisar de manera urgente la Disposición 864/25, garantizando la continuidad del Instituto María Reina Inmaculada y la matriculación para el ciclo lectivo 2026, además de exhortar al organismo provincial a que adopte medidas que preserven el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.

Finalmente, los concejales destacaron que "desde nuestro bloque trabajaremos siempre en defensa de la educación pública, inclusiva y de calidad como herramienta de justicia social”, y reafirmaron su compromiso con las instituciones que, como la Escuela María Reina Inmaculada, sostienen el tejido social en los barrios de Paraná.

CGE PJ Paraná barrio macarone
Noticias relacionadas
El CGE invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel destinado a docentes.

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll.

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio firmaron un acuerdo entre el Renaper y el municipio de Gualeguaychú.

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Alfredo Bovier, en una foto junto a su hija Ileana antes de viajar a Costa Rica

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Ver comentarios

Lo último

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Ultimo Momento
Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Alpine tendrá decoración especial en Estados Unidos

Alpine tendrá decoración especial en Estados Unidos

Policiales
Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Ovación
Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

La provincia
Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Dejanos tu comentario