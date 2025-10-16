Concejales peronistas pidieron revisar la medida del CGE que suspendió la inscripción 2026 en la Escuela María Reina Inmaculada, del barrio Macarone de Paraná.

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná.

El bloque de concejales peronistas de la ciudad de Paraná presentó un proyecto de comunicación expresando su enérgico rechazo a la Disposición N.º 864/25 de la Dirección de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE), que dispone el apercibimiento y la suspensión de la matriculación al primer año ciclo 2026 en la Escuela Secundaria Privada D-191 María Reina Inmaculada, ubicada en el barrio Macarone.

La medida del organismo provincial, firmada el 19 de septiembre pasado, pone en riesgo la continuidad institucional de un establecimiento educativo que desde hace años cumple una función social y comunitaria clave en uno de los barrios más sentidos de la capital entrerriana.

Desde el bloque expresaron que la escuela “no solo garantiza el derecho a la educación, sino que también representa un espacio de contención, acompañamiento y cuidado para decenas de chicos y chicas del barrio”, y remarcaron que “el Estado no puede retirarse de los territorios más vulnerables, porque eso significa abandonar a quienes más necesitan de su presencia”.

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

PJ repudia al CGE Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná.

Los ediles señalaron que esta resolución del CGE “responde a una lógica de ajuste y desfinanciamiento educativo impulsada por un gobierno provincial alineado con las políticas del presidente Javier Milei”. En ese sentido, remarcaron que la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, quien además es candidata a diputada por La Libertad Avanza en Entre Ríos, es la responsable de esta disposición, lo cual refleja con claridad la mirada y la filosofía política con la que pretenden diseñar las políticas públicas educativas en el país: un enfoque de recorte y exclusión en lugar de acompañamiento y ampliación de derechos.

“La educación no es un gasto, es una inversión en dignidad y en futuro. Lo que se necesita no son sanciones ni cierres, sino acompañamiento y compromiso del Estado con las comunidades que todos los días sostienen la escuela desde el esfuerzo colectivo”, afirmaron desde el bloque justicialista.

El proyecto presentado solicita al Consejo General de Educación revisar de manera urgente la Disposición 864/25, garantizando la continuidad del Instituto María Reina Inmaculada y la matriculación para el ciclo lectivo 2026, además de exhortar al organismo provincial a que adopte medidas que preserven el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.

Finalmente, los concejales destacaron que "desde nuestro bloque trabajaremos siempre en defensa de la educación pública, inclusiva y de calidad como herramienta de justicia social”, y reafirmaron su compromiso con las instituciones que, como la Escuela María Reina Inmaculada, sostienen el tejido social en los barrios de Paraná.