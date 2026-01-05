La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura, el cual iniciará este jueves 22 de enero y concluirá en el mes de mayo en la antesala del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Una serie de confirmaciones que trajo consigo una serie de aclaraciones respecto a la forma en que se armó el fixture.
Desde la organización plantearon un descanso mínimo de 72 horas entre partido y partido, aunque la intención sea de plazo de 96 horas, el cual se implementará para las fechas que se disputarán entre semana (las jornadas 2, 7, 10). Otra cuestión es que se intentará tener cuatro encuentros por día, con la intención de "solapar la menor cantidad de partido" y a dividir entre cada viernes, sábado, domingo, lunes. A su vez, se implementará el horario de verano hasta la fecha 10 (inclusive), por lo que no habrá encuentros que comiencen antes de las 17 horas.
Cada aclarar que se ha coordinado el cronograma junto al de la Copa Argentina para que los clubes tenga un descanso correspondiente para disputar los 32avos del certamen. También se tuvo en cuenta las situaciones en particular de Lanús y Argentinos Juniors, que disputarán la Recopa Sudamericana y repechaje de la Copa Libertadores respectivamente. Por el lado del Granate, se reprogramaran sus encuentros por las fechas 6 y 7. En lo que respecta al Bicho, dependerá de si avanza a la Fase 3, por lo que se espera que también se posterguen sus juegos por las fechas 6 y 7 también, lo cual se confirmará si es que sigue en camino en el torneo internacional.
Tan solo resta conocer lo que serán las últimas cuatro semanas de competencias, entre las cuales se disputará el primer Superclásico del año, con River como local de Boca en el Monumental en el marco de la 15ta jornada.
Así será el cronograma de las primeras 12 fechas con días y horarios
Fecha 1
Jueves 22 de enero
- 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
- 20.00 Unión – Platense (Zona A)
- 20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
- 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
- 17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
- 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
- 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
- 17.00 Barracas Central – River (Zona B)
- 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
- 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
- 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
- 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Fecha 2
Lunes 26 de enero
- 17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
- 17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
- 20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
- 20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
- 22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
- 17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
- 18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
- 20.00 River – Gimnasia (Zona B)
- 22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
- 17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
- 19.15 Lanús – Unión (Zona A)
- 19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
- 21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
Fecha 3
Sábado 31 de enero
- 17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
- 19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
- 22.00 Talleres – Platense (Zona A)
- 22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
- 17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
- 19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
- 21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
- 17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
- 17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
- 19.45 Tigre – Racing (Zona B)
- 22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Martes 3 de febrero
- 19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
- 21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
- 21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
- 21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
- 17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
- 18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
- 20.00 River – Tigre (Zona B)
- 22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
- 22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
- 17.00 Platense – Independiente (Zona A)
- 17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
- 22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
- 22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
- 17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
- 19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
- 19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
- 21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
- 18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
- 20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
- 22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
- 17.30 Banfield – Racing (Zona B)
- 19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
- 22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
- 17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
- 19.30 Boca – Platense (Zona A)
- 22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
- 22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
- 19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
- 17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
- 17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
- 19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
- 19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
- 18.00 Estudiantes – Sarmiento
- 20.00 Boca – Racing
- 22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
- 22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
- 17.00 Platense – Barracas Central
- 17.00 Banfield – Newell’s
- 19.15 Deportivo Riestra – Huracán
- 21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
- 18.30 Vélez – River
- 21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
- Argentinos – Lanús
Fecha 7
Martes 24 de febrero
- 17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
- 17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
- 19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
- 22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
- 17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
- 17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
- 19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
- 17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
- 17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
- 19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar
- Lanús – Boca (Zona A)
- Aldosivi – Argentinos (Zona B)
Fecha 8
Sábado 28 de febrero
- 17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
- 22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
- 17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
- 19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
- 19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
- 21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
- 21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
- 17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
- 19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
- 19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
- 21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
- 19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
- 19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
Fecha 9
Jueves 5 de marzo
- 19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
- 17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
- 17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
- 19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
- 22.00 Unión – Talleres (Zona A)
- 22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
- 17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
- 19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
- 21.30 Racing – Huracán (Zona B)
- 21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
- 17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
- 17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
- 19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
- 21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Fecha 10
Martes 10 de marzo
- 17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
- 17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
- 19.45 Independiente – Unión (Zona A)
- 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
- 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
- 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
- 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
- 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
- 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
- 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
- 19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
- 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
- 21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
- 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
Fecha 11
Sábado 14 de marzo
- 17.00 Platense – Vélez (Zona A)
- 20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
- 15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
- 15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
- 19.45 River – Sarmiento (Zona B)
- 22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
- 15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
- 15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
- 17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
- 20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
- 19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
- 21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
- 21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)
Fecha 12
Viernes 20 de marzo
- 21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
- 21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
- 15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
- 17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
- 20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
- 22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
- 15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
- 17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
- 20.00 Boca – Instituto (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
- 22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
- 19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
- 21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)
Miércoles 25 de marzo
- 19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)