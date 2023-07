Locomotora Oliveras: "El interior del país provee campeones".

Locomotora tiene actualmente 45 años y es dueña de 34 victorias, tres derrotas y dos empates a lo largo de su carrera como boxeadora. En 2015 fue distinguida con el premio Guinness por convertirse en la primera mujer ganadora de seis cinturones mundiales en pesos diferentes: Súper Gallo (dos versiones), Liviano, Pluma, Welter Junior y el Liviano Junior. Si bien tiene la misma cantidad de cinturones que Floyd Myweather, no es millonaria ni mucho menos porque dice que el boxeo femenino en su época era mal visto y hoy no está bien promocionado.

En relación a lo antes mencionado, Ovación dialogó con la exboxeadora en un complejo de box sobre calle Corrientes, quien se notó muy preocupada por el deporte en el país y dejó claros ejemplos de lo que vivió en su infancia. “El deporte saca a los chicos de la calle”, aseguró.

“El deporte me sacó de la miseria, de la pobreza, del dolor y de la violencia. Entonces, si a mí me salvó la vida, yo quiero que salve la vida de muchos pibes y pibas más. Sobre todo en aquellos que no tienen para comer. A ellos les exijo que vayan a la escuela y hagan deporte. Eso les va a salvar la vida”, agregó Oliveras.

locomotora oliveras 1.jpg Locomotora Oliveras se tomó unas fotos con sus fanáticos. UNO / Juan Manuel Hernández

“Nuestros pibes son el futuro y quiero que salgan adelante a través del deporte”, expresó la seis veces campeona mundial.

Locomotora hizo hincapié en el nivel boxístico que posee el interior del país. “Si el boxeo tuviera más apoyo o se ganara más plata tendríamos el triple de campeones en el interior del país. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Jujuy; los campeones vienen del interior. Siete campeones mundiales tiene Santa Fe”.

“Los campeones vienen de los pueblos, del interior. No llegan desde la capital. Pero para ello necesitamos apoyo. Yo, con seis títulos mundiales, no me he podido comprar siquiera un auto usado. Me robaron todo. Desde las entidades más importantes hasta la Federación Argentina”, lamentó la jujeña. A su vez, agregó: "El boxeo argentino está hecho mierda. Nadie quiere ser profesional porque no se gana un carajo".

Locomotora se centró nuevamente en cómo trabaja constantemente para ser la primera persona en tender una mano al que lo necesita.

“Hace muchos años que doy charlas motivacionales y veo el dolor de la gente en sus ojos, en sus rostros. Ese dolor también lo tuve yo, que recién conocí un par de zapatillas a los 16 años. Alpargatas durante toda mi niñez y parte de la adolescencia”, dijo, haciendo alusión a las visitas que ella concretó a distintos gimnasios y merenderos del interior del país.

locomotora oliveras.jpg Locomotora Oliveras: "El interior del país provee campeones"

“Este deporte (boxeo) me hizo salir adelante. El deporte es disciplina, amor, trabajo y constancia. El boxeo tiene tantas cosas lindas. Te saca de la depresión, la angustia y la tristeza”, contestó. A su vez, agregó: “No es como otros deportes en los que te podás tomar un tiempo, unos segundos, mientras los disputás. No podés tomarte un descanso arriba de un ring. No se juega a boxear, porque te pegan una piña y te pueden llegar a matar, te cortan la carrera”.

“Me encanta ayudar. He ayudado mucho y lo voy a seguir haciendo. Tengo un gimnasio social en Santa Fe, en el medio de cinco villas, totalmente gratuito para sacar a los niños de la calle. Lo único que les exijo es que me traigan la libreta. De la escuela al gimnasio. Eso es colaborar”, aseguró Alejandra.

“Quizás no sea campeón del mundo o no siga ligado al boxeo, pero va a estudiar y ese adolescente va a tener su título secundario”, agregó.

“Luchen si quieren algo. No es fácil la vida, pero se puede ser feliz”, cerró la exboxeadora.