Listos para otra edición de la Noche Espartana en Paraná

La pelea de fondo será protagonizada por Jairo Suárez, quien se enfrentará a seis asaltos con el mendocino Javier García. En el combate de semifondo se presentará Dimas Garateguy, quien se medirá con el rionegrino Emanuel Godoy, en un duelo pautado a cuatro vueltas.

Además la campeona entrerriana Lara Arener realizará su última presentación como pugilista amateur previo a su paso al profesionalismo. La Princesita, que no expondrá su cinturón de la Federación Entrerriana de Box (FEB), se medirá con la santafesina Johana Pintos.

Los protagonistas de la Noche Espartana

Boxeadores en UNO.jpg Lara Arener junto a su hijo Liam, Jairo Suárez con su hijo Facundo y Dimas Garateguy estuvieron en la Redacción de UNO para hablar de la Noche Espartana. Víctor Ludi

Para conocer cómo se encuentran de cara a este compromiso, Suárez, Garateguy y Arener visitaron la Redacción de UNO.

“Como en el Club de Pescadores y Náutico no contamos con un espacio cerrado con las dimensiones necesarias para desarrollar una velada, en esta época del año nos vemos obligados a buscar alguna alternativa. El Club Palma Juniors nos gustó, pero una semana después lo va a ocupar Paya Pagliaruzza con la organización de su festival. Cuando vimos las instalaciones de Monet inmediatamente me di cuenta que es muy lindo para organizar festivales y, si todo nos sale como esperamos, probablemente volvamos trabajar ahí. El lugar es lindo y cómodo para ver boxeo. Anteriormente nos habían propuesto la Sala Mayo, pero algunas condiciones que nos imponían iban en contra de la mística de los festivales como no poder comer choripanes o tomar cerveza, que además generan importantes ingresos. Por eso optamos por ese lugar. Queremos que haya una buena organización y brindarle a la gente buenos espectáculos”, contó Suárez, que tendrá la doble función de organizar el evento y ser uno de los protagonistas.

Además el exrugbier del Club Atlético Estudiantes se refirió al combate que llevará adelante: “Físicamente llego muy bien. Vengo preparándome con los profes Santi Leiva y Martín Sabat, además de los trabajos de boxeo junto a Chito Retamal. Vengo de una derrota en Gualeguaychú, donde sentí que no perdí, pero entiendo que el deporte es así. Es momento de hacer borrón y cuenta nueva, y recuperarme rápidamente para seguir con mi carrera. Quiero ganar, si es posible boxeando bien, pero ganar al fin”.

Por su parte, Toti Garateguy, que volverá a subirse al ring tras superar una lesión en su hombro derecho que lo tuvo a maltraer en los últimos meses, aseguró que: “esta pelea será una incógnita para mí, ya que vengo de una lesión grave. Tuve una buena recuperación y si bien no estoy al ciento por ciento, creo que me encuentro en buenas condiciones para volver a pelear. En el gimnasio probé exigiéndome y por suerte el brazo respondió de buena manera”.

“Con Godoy peleamos en Margarita en diciembre pasado –prosiguió–, en medio de una ola de calor. Creo que el clima permitirá que la pelea se desarrolle de otra manera, con más intensidad. Tendré que saber trabajar al cuerpo para finalizarla de manera categórica y volver a la victoria”.

Cierra una etapa

Por último, Arener habló de lo que será su última pelea como amateur: “Será mi despedida del boxeo aficionado, ya que estoy tramitando mi licencia profesional, y quiero cerrar esta etapa con otra victoria. Si bien estoy pensando en lo que será mi paso al profesionalismo, tomo a todos mis compromisos con la misma importancia y me entreno de la mejor manera. No puedo subestimar a nadie, por lo que me estoy preparando muy fuerte, tanto en el aspecto físico como boxístico. Perder no está en mi mente ya que soy muy positiva”.