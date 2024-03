Se viene la Noche Espartana en Paraná

También dirán presentes en el ring la campeona entrerriana Lara Arener –no expondrá su cinturón–, Nazareno Villalba y Dylan Zapata, todos peleadores del Team Espartano entrenados por Rodolfo Chito Retamal y Rodrigo Peralta.

Los protagonistas visitaron la Redacción de UNO para hablar de la velada que se avecina.

Suárez además de combatir está llevando adelante la organización del evento. Al respecto reconoció: “La doble función demanda mucho esfuerzo, pero la experiencia de los eventos anteriores hizo que tengamos más aceitado el trabajo. Además delegué varias cosas y mi hermana me está ayudando para que salga todo bien. Todas las cuestiones de papeles ya están presentadas y el club nos ha ayudado mucho con el tema de los avales”.

“Va a haber muy buenas peleas amateurs, con chicos que andan muy bien –prosiguió–. Lara, Nazareno o Dylan, que vuelve al boxeo y tiene mucho recorrido en Santa Fe. Además estarán los chicos de los gimnasios Boxing Paraná, Motobox y Payabox de Paraná, y también vendrán los pupilos de Carlos Lemos de Santa Fe. Habrá un muy buen nivel de boxeo aficionado y también estará mi pelea profesional”.

“Si queremos que el deporte crezca hay que darle participación a la gente de todos los gimnasios. Me gusta mucho la organización y trato de que participen boxeadores de la mayoría de los gimnasios. En mi gimnasio yo no soy quien entrena a los peleadores, sino que de eso se encarga Chito y si él me dice que están para pelear los sumamos, lo cual es bueno para el gimnasio. Pero siempre con la idea de darle participación a todos”, destacó.

Dejando de lado la organización del festival, Jairo habló de como se encuentra de cara a su séptima pelea como profesional.

“Llego muy bien –aseguró–. Físicamente me encuentro muy bien y boxísticamente he trabajado mucho. Trataré de plasmar el trabajo realizado en el gimnasio cuando llegue el día de la pelea, escuchando siempre lo que me dice mi rincón. He realizado sesiones de sparring con Chiquito Vergara y Franco Catena, además del laburo de gimnasio junto a Chito y Rodrigo Peralta”.

Además reflexionó: “A veces siento que soy dos boxeadores distintos. Cuando guanteo puedo poner en práctica el trabajo del día a día, lo que no me sale durante las peleas. No es por miedo escénico sino que me supera la ansiedad. Es algo que lo he hablado con el psicólogo. Yo quiero ganar bien y noquear, pero para eso tengo que trabajar durante la pelea, golpeando la mayor cantidad de veces hasta que caiga mi rival. No debo desesperarme y querer resolver todo con una sola mano porque eso me termina perjudicando. Es algo que lo trabajo constantemente y no lo he podido mejorar. Soy consciente de eso”.

Entradas

Las anticipadas tienen un valor de 3.000 pesos y pueden adquirirse en Beter Deportes (San Martín y Venezuela), en Lara Arener Estilista Profesional (25 de Junio y Córdoba), en la secretaría y en el gimnasio del Club de Pescadores. En tanto, los boletos en puerta tendrán un valor de 3.500 pesos.

Maquinita se sube a la balanza

Se realizará el pesaje oficial de cara a la velada que se llevará a cabo el viernes, en el Club Atlético Peñarol de Paraná. El paranaense Marcos Martínez y su rival, el neuquino Facundo Huanque, se subirán a la balanza a partir de las 19, en las instalaciones de la entidad Tricolor. Al ser un combate pautado en la categoría Súper Pluma, los púgiles no podrán registrar en la báscula más de 58,967 kilogramos.