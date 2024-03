Lisandro Martínez volvió a ser convocado a la Selección

En ese sector de la cancha el técnico había perdido a Marcos Senesi, quien fue desafectado por un desgarro, pero ya se había sumado el jugador de Boca Nicolás Valentini.

Embed #SelecciónMayor El defensor del @ManUtd_Es @LisandrMartinez se suma a la convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha de amistosos por Estados Unidos. pic.twitter.com/Pce8Rzqbho — Selección Argentina (@Argentina) March 12, 2024

La Scaloneta se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

La siguiente es la lista completa de la Selección argentina para la gira por Estados Unidos:

Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Germán Pezzella (Betis), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Lyon), Nicolás Valentini (Boca), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Valentín Barco (Brighton) y Lisandro Martínez (Manchester United).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham), Facundo Buonanotte (Brighton), Valentín Carboni (Monza) y Nicolás González (Fiorentina).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United), Ángel Di María (Benfica), Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter) y Paulo Dybala (Roma).