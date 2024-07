Lionel Scaloni habló este miércoles en conferencia de prensa

Luego de debutar en Primera División en Newell’s y de su paso por Estudiantes de La Plata, Scaloni jugó en España donde fue campeón de La Liga con el Deportivo la Coruña en 2000. Con el equipo gallego también ganó la Supercopa de España ese año y en 2002 obtuvo la Copa del Rey y otra vez la Supercopa de España. Luego estuvo en el Racing de Santander y en Mallorca.

Scaloni fue acompañado en la conferencia por Alexis Mac Allister, a quien le preguntaron por Inglaterra debido a que juega allí hace cinco años. “Tiene grandes jugadores. En la victoria del otro día (2-1 ante Eslovaquia por octavos de final), en el último minuto lo empataron y después lo ganaron. Demuestra las individualidades que tiene. El gol de Bellingham (de chilena). Es lo que tiene esa selección”, destacó el jugador del Liverpool que volvería a ser titular este jueves en la Selección.

“Quizá (Inglaterra) no está encontrando su mejor juego, pero es una Eurocopa. Pero tiene individualidades y un banco de suplente bastante importante. Se los ve bien y ojalá que les vaya bien”, agregó el ex Boca Juniors.

Otra perlita de Lionel Scaloni

Otra perlita de la rueda de prensa de Scaloni llegó al final. Cuando concluyó la conferencia, el DT se levantó y dijo “¡qué calor!”, sin saber que aún el micrófono estaba encendido. En la ciudad de Houston el termómetro arrojó 34 grados. El calor se siente en pleno verano en esa parte del mundo y clima puede llegar a jugar un papel importante en la exigencia física de un partido duro como el que se vendrá ante los ecuatoriano.

Lo de Messi

El encuentro ente la Argentina y Ecuador se llevará a cabo este jueves en el NRG Stadium, que tiene capacidad para 72.220 espectadores. El duelo comenzará a las 22 horas de la Argentina y el ganador se clasificará a las semifinales, donde esperará por el vencedor del cruce entre Canadá y Venezuela. La Albiceleste es el vigente campeón del certamen luego de conquistarlo en Brasil 2021 ante el dueño de casa.

El DT metería varios cambios con respecto a lo que fue el triunfo por 2-0 sobre Perú con doblete de Lautaro Martínez, y el principal foco pasará por la recuperación de Lionel Messi.

El capitán de la Albiceleste terminó el duelo con victoria por 1-0 ante Chile con una sobrecarga en el recto anterior de su pierna derecha y no estuvo presente ante los peruanos por precaución. El lunes, ya sintiéndose mejor, realizó una parte de los trabajos a la par del resto de sus compañeros y el martes lo hizo con total normalidad, por lo que crece la esperanza de que vaya de arranque ante la Tri. Será clave la exigencia de esta última práctica para determinar su titularidad o si deberá esperar e ingresar en el segundo tiempo.

Scaloni se refirió justamente a la posible inclusión de la Pulga y develó que llegará a una conclusión luego de haber con él antes del entrenamiento. "Todavía no hablé de su situación. Porque me parece justo esperar hasta último momento. Hoy hablaré, seguramente, porque es a un día del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Antes del entrenamiento hablaré con él y después tomaremos la decisión. Todavía no he tenido una charla con él para ver qué es lo que vamos a hacer mañana".