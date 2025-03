Lionel Scaloni: "Queremos demostrar que el equipo sigue vigente".

La palabra de Lionel Scaloni

Cómo imagina Scaloni el partido ante Brasil

"Mañana esperamos un partido similar. Sabemos que dentro de un partido podés dominar y te pueden dominar. Brasil tiene potencial para dominarte porque es una de las selecciones más grandes del mundo y estaremos preparados para eso. También para contrarrestar y jugar nuestro partido, en campo de ellos, y muy atentos a las contras de ellos. Imagino que va a ser un partido similar al de Uruguay, aunque esperemos que más parecido al segundo tiempo que al primero".

Scaloni, sobre los cambios en la Selección Argentina

"Hay un nivel de competitividad grande. Si juega uno u otro cambia, lógicamente, porque no es lo mismo jugar con uno o dos delanteros, la manera de competir no cambia. Eso nos llena de orgullo porque al que le toque va a aportar, ninguno nos va a dejar tirado que es lo más importante".

La importancia de la estadística ante Brasil

"Es una estadística. Alguna vez se va a romper. Ojalá que sea mañana, sino no pasa nada, es una estadística. Es un partido importante, pero no deja de ser para consolidarnos, seguir en la misma línea. Todo lo demás es importante para ustedes, pero lo mejor para nosotros es seguir creciendo como equipo. Es una prueba linda para demostrarle a nuestra gente que el equipo sigue vigente y, más allá del número o la estadística, hacer un buen partido".

De Paul vuelve al equipo pero no hay equipo confirmado

"No lo puedo confirmar pero será muy parecido al del otro día, con el ingreso de Rodrigo De Paul y veremos si hay uno o dos cambios. Ayer hicimos muy poco porque los que han jugado el partido a beneficio y lo que jugaron contra Uruguay equipararon las cargas. Ayer hicimos un entrenamiento con menos de lo pensado y hoy profundizaremos y tomaremos la decisión final".

El mensaje de Scaloni sobre el racismo

"El tema del racismo lógicamente está afuera, en nuestras cabezas no existe. Esperemos que la gente que vaya, aliente para la Selección Argentina y los de Brasil por su Selección. No hay que darle mucha más vuelta".

Scaloni sobre los dichos de los jugadores brasileños

"No profundicé en las declaraciones de los jugadores pero me han comentado. Es una Argentina-Brasil, es un partido importante pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Leo (Messi) sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar, es un partido de fútbol y todos quieren ganar. No tiene por qué pasarse de ahí".