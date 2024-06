Lionel Scaloni planea un mix en la Selección Argentina

La Selección Argentina cumplirá esta tarde con un nuevo entrenamiento en Miami, donde lentamente se va conformando el plantel definitivo para jugar la Copa América, a partir del 20 de junio. Antes de dar la lista final de 26 jugadores, la Albiceleste disputará en estos días dos amistosos: el primero será el domingo, desde las 20, ante Ecuador y si bien Lionel Scaloni todavía no confirmó nada, ya tiene una idea para el armado del once.

Lo que quiere Lionel Scaloni

Scaloni pondrá ante Ecuador una base de titulares, pero no será el 11 ideal del DT el que arranque este domingo en el Estadio Soldier Field, de la ciudad de Chicago. En algunos puestos, la Selección tendrá entre los titulares a futbolistas que por el momento no están en el primer escalón de la consideración de Scaloni, por lo que se espera que la formación termine siendo un mix. Especialmente, el entrenador quiere darle rodaje a aquellos que en el último tiempo no jugaron tanto con sus clubes.