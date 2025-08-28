Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que Argentina recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20.30 y visitará a Ecuador el martes 9 a las 20. Facundo Medina y Ángel Correa quedaron afuera, mientras que Claudio Echeverri, Alan Varela y José Manuel López se mantienen.

El entrenador oriundo de Pujato sorprendió con algunos nombres incluidos en lista preliminar, como por ejemplo el Flaco López , de gran presente en Palmeiras. En este 2025 acumula 17 goles en 46 partidos y le ganó la pulseada a Valentín Castellanos, delantero de la Lazio. Más allá de que se especulaba con que podía quedar afuera, el DT lo ratificó. " La verdad es que no lo esperaba, pero siempre creí que iba a suceder esta convocatoria . En el fondo, siempre lo creí. No sabía que sería este año, no lo imaginaba tan pronto , pero bueno... Como siempre digo, lo único que le pido a Dios y lo que intento es estar preparado para las oportunidades que van llegando a mi vida", comentó tras la victoria frente a Sport Recife por el Brasileirao.

Otros que superaron el corte fueron Varela y Echeverri. El surgido de las inferiores de Boca, de buen presente en Porto, ocupa el lugar de Enzo Fernández, que fue expulsado frente a Colombia y recibió dos fechas de sanción. El Diablito, recién llegado al Bayer Leverkusen, es uno de los tantos mediapuntas que incluyó Scaloni en esta lista y espera tener su debut en la Mayor en esta doble fecha.

El lado negativo del recorte es que quedaron afuera dos futbolistas, ambos habituales en las convocatorias del seleccionador nacional. Uno de ellos es Facundo Medina, que fue titular en el último partido ante Colombia y su ausencia puede llegar a extrañar teniendo en cuenta que Lisandro Martínez aún sigue recuperándose de su rotura de ligamento cruzado y no hay más centrales zurdos. En el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y el joven Julio Soler le ganaron la pulseada al surgido de las inferiores de River.

Ángel Correa, por su parte, dejó el Atlético de Madrid tras diez temporadas y comenzó con buen pie su ciclo en el fútbol mexicano: anotó seis goles en ocho partidos con la camiseta de Tigres. Pese al buen presente, Scaloni optó por otras opciones en ataque dejando afuera al campeón del mundo y de América con la Albiceleste.

El resto de ausentes en la lista de la Selección Argentina

Enzo Fernández - Sufrió dos fechas de sanción tras su expulsión frente a Colombia

- Sufrió dos fechas de sanción tras su expulsión frente a Colombia Enzo Barrenechea - Pese a la ausencia del hombre del Chelsea, Scaloni optó por Varela para reemplazarlo.

- Pese a la ausencia del hombre del Chelsea, Scaloni optó por Varela para reemplazarlo. Paulo Dybala - Las lesiones no lo dejan adquirir la continuidad deseada. Pese a que es una pieza importante y que ahora está bien, el técnico optó por opciones más jóvenes en esa posición.

- Las lesiones no lo dejan adquirir la continuidad deseada. Pese a que es una pieza importante y que ahora está bien, el técnico optó por opciones más jóvenes en esa posición. Nicolás Domínguez - Se recupera de una lesión en los meniscos que también lo marginó de la doble fecha anterior.

- Se recupera de una lesión en los meniscos que también lo marginó de la doble fecha anterior. Valentín Barco - Más allá de que está a un gran nivel en Racing de Estrasburgo, el DT citó otros laterales izquierdos y por ahora no lo piensa como mediocampista.

- Más allá de que está a un gran nivel en Racing de Estrasburgo, el DT citó otros laterales izquierdos y por ahora no lo piensa como mediocampista. Valentín Castellanos - Perdió la pulseada ante José Manuel López

- Perdió la pulseada ante José Manuel López Santiago Castro - Mismo caso que Castellanos, Scaloni optó por el Flaco antes que él.

- Mismo caso que Castellanos, Scaloni optó por el Flaco antes que él. Kevin Lomónaco - Bajó su nivel con respecto al semestre pasado y además regresó Nicolás Otamendi.

- Bajó su nivel con respecto al semestre pasado y además regresó Nicolás Otamendi. Mariano Troilo - Su presencia en la lista anterior fue una sorpresa y todavía tiene varios jugadores por encima en la consideración. Habrá que ver si su traspaso al Parma lo ayuda a ganar terreno.

- Su presencia en la lista anterior fue una sorpresa y todavía tiene varios jugadores por encima en la consideración. Habrá que ver si su traspaso al Parma lo ayuda a ganar terreno. Matías Soulé - Motivos futbolísticos. Hoy Scaloni cree que hay jugadores rindiendo a mejor nivel en su posición.

- Motivos futbolísticos. Hoy Scaloni cree que hay jugadores rindiendo a mejor nivel en su posición. Alejandro Garnacho - Estuvo colgado en el Manchester United y recién este miércoles se confirmó su salida al Chelsea. Si suma minutos en el conjunto londinense podría volver a las convocatorias.

Los 29 convocados de Lionel Scaloni