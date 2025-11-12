Uno Entre Rios | Ovación | Neuquen

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo se consagró en el Torneo Clausura de futsal tras vencer a Neuquén Rojo en una final tan inédita

12 de noviembre 2025 · 20:06hs
Neuquén Amarillo se quedó con el Clausura.

Gentileza Paraná Futsal.

Neuquén Amarillo se quedó con el Clausura.

El equipo de Neuquén Amarillo se consagró campeón del Torneo Clausura Élite tras vencer a Neuquén Rojo en una final tan inédita como emocionante. Por primera vez, dos equipos del mismo club definieron el título máximo de la categoría, en un partido que quedará grabado en la historia del futsal neuquino.

La definición entre los dos equipos de Neuquén

Desde el inicio, ambos conjuntos mostraron un juego intenso y equilibrado, con llegadas constantes y un alto nivel técnico. El marcador se mantuvo cerrado durante gran parte del encuentro, reflejando la paridad entre los finalistas. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un alargue, apareció la figura menos pensada: el arquero Mariano González, quien sorprendió a todos con un gol decisivo que selló la victoria del Amarillo y desató la alegría de todo el plantel.

Lionel Messi comandará el ataque Albiceleste.

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que  convirtió su pasado industrial en patrimonio.

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Con este triunfo, Neuquén Amarillo no solo se alzó con el trofeo, sino que también se llevó el reconocimiento a la valla menos vencida, coronando un torneo impecable en todas sus líneas.

El subcampeonato quedó en manos de Neuquén Rojo, que pese a la derrota, realizó una destacada campaña y fue protagonista hasta el último minuto.

El goleador del certamen fue Bruno Gallardo del Club Español de Paraná, demostrando una vez más su olfato de gol y constancia a lo largo del torneo.

Neuquen Élite campeón
Noticias relacionadas
Luis García dirigió a Atlanta en la temporada 2025 de la Primera Nacional

Las candidatos a la conducción técnica de Patronato

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

El plantel de San Lorenzo se manifestó en este difícil presente.

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

Joaquina arriba de la moto de Supercross.

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

Ver comentarios

Lo último

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Ultimo Momento
Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Pueblo Liebig, un rincón entrerriano que convirtió su pasado industrial en patrimonio

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

Policiales
Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

Ovación
Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

La provincia
Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

Dejanos tu comentario