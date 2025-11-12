Neuquén Amarillo, campeón de la Élite

Neuquén Amarillo se consagró en el Torneo Clausura de futsal tras vencer a Neuquén Rojo en una final tan inédita

El equipo de Neuquén Amarillo se consagró campeón del Torneo Clausura Élite tras vencer a Neuquén Rojo en una final tan inédita como emocionante. Por primera vez, dos equipos del mismo club definieron el título máximo de la categoría, en un partido que quedará grabado en la historia del futsal neuquino.

Desde el inicio, ambos conjuntos mostraron un juego intenso y equilibrado, con llegadas constantes y un alto nivel técnico. El marcador se mantuvo cerrado durante gran parte del encuentro, reflejando la paridad entre los finalistas. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un alargue, apareció la figura menos pensada: el arquero Mariano González , quien sorprendió a todos con un gol decisivo que selló la victoria del Amarillo y desató la alegría de todo el plantel.

Con este triunfo, Neuquén Amarillo no solo se alzó con el trofeo, sino que también se llevó el reconocimiento a la valla menos vencida, coronando un torneo impecable en todas sus líneas.

El subcampeonato quedó en manos de Neuquén Rojo, que pese a la derrota, realizó una destacada campaña y fue protagonista hasta el último minuto.

El goleador del certamen fue Bruno Gallardo del Club Español de Paraná, demostrando una vez más su olfato de gol y constancia a lo largo del torneo.