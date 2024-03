Lionel Messi quedó desafectado de la gira de la Selección

Se confirmó que Lionel Messi no estará en los amistosos que Argentina disputará en Estados Unidos ante El Salvador y Costa Rica por una lesión.

Se sabía desde hace algunos días que Lionel Messi no iba a poder jugar los amistosos de la fecha FIFA por un problema físico, pero este lunes la Selección Argentina lo confirmó públicamente: el capitán será una de las tantas bajas sensibles para enfrentar a El Salvador y Costa Rica.

A través de sus redes sociales, el combinado Albiceleste tachó a Leo de la lista de convocados para los compromisos en Filadelfia y Los Ángeles: "El capitán de Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC”.

Embed #SelecciónMayor El capitán de @Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC. pic.twitter.com/1GjInbRyWJ — Selección Argentina (@Argentina) March 18, 2024

Con la ausencia de Messi, que se suma a Paulo Dybala, Exequiel Palacios y Marcos Senesi, el técnico Lionel Scaloni deberá rearmar el ataque nacional y, tanto el amistoso del viernes frente a El Salvador (a las 21 en el Lincoln Financial Field) como el del martes contra Costa Rica (a las 23.50 en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum), servirán para probar algunas variantes ofensivas y para seguir aceitando sociedades.

Si bien en AFA le abrieron las puertas para que pueda incorporarse de igual manera y estar cerca de sus compañeros, como sucede con el entrerriano Lisandro Martínez, quien viajó a tierras norteamericanas lesionado y consciente de que no va a poder sumar minutos en esta doble jornada, todo indica que Messi se quedará en Miami para seguir recuperándose de la lesión.