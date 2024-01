Lionel Messi ganó el The Best al mejor jugador del 2023.

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del mundo para la FIFA y recibió el premio The Best. El Androide relegó a Erling Haaland y Kylian Mbappé, los otros candidatos.

Cabe destacar que ninguno de los candidatos estuvo presente en la premiación de los The Best.

Embed Lionel Messi ganó el #TheBest a mejor jugador del 2023 ¿Saben por qué? pic.twitter.com/lDZbRL93Oa — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) January 15, 2024

The Best FIFA es un premio individual de fútbol, que la FIFA decidió crear en el año 2016 con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada. El premio se otorga junto con otros varios como el de mejor entrenador en la gala anual del organismo conocida como The Best FIFA Football Awards.

El once ideal de la FIFA

Es el siguiente: Courtois, Walker, Stones, Rúben Dias, Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne, Haaland, Mbappé, Messi y Vinicius.

