Lionel Messi: "Este increíble camino hubiera sido imposible sin el trabajo de todos"

"Este increíble camino hubiera sido imposible sin el trabajo de todos, los que se ven más y los que siempre están detrás de cámara", escribió.

"Último día de la Copa América. Una vez más llegamos hasta el final…", empezó su texto el capitán campeón del mundo, el futbolista que más finales jugó en toda la historia, sea a nivel de clubes o de selecciones nacionales.

"Gracias a todos por el esfuerzo y la pasión, a todos los compañeros y al cuerpo técnico, a los trabajadores de la selección", siguió.

Y por último, no quiso olvidarse de los hinchas, que este sábado volvieron a hacer un banderazo multitudinario en la playa de South Beach: "Y a todos los argentinos que nos vinieron a alentar a Estados Unidos y a los que no pudieron venir pero nos apoyan desde nuestro país y también desde otros lugares donde están viviendo".

Un rato antes, el mismo Di María había compartido en una historia una imagen junto al capitán que ya había dejado a los fanáticos conmovidos:"La vida me dio más de lo que alguna vez le pude pedir", escribió antes de ir por un nuevo título tras las coronaciones en la Copa América 2021, Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Cómo llega Messi a la final

En diálogo con DSports, Messi dijo que ya se siente mucho mejor de la molestia muscular que sufrió ante Chile y dejó un mensaje acerca del legado de esta camada: "Ojalá esta generación no pierda las ganas de querer seguir ganando y compitiendo".

"Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último partido ya perdí el miedo, me encontré mejor y para la final me voy a encontrar mejor", sostuvo.