Lionel Messi: "Espero que no sea nada grave".

"EN LA PRIMERA JUGADA SE ME PUSO DURO EL ADUCTOR. NO SENTÍ EL PINCHAZO, NI EL DESGARRO, PERO SÍ QUE ME COSTABA MOVERME CON LIBERTAD"



Lionel Messi, sobre la molestia en su pierna derecha.



@matipelliccioni pic.twitter.com/Wu2W0bBlQM