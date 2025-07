Lionel Messi, del grito de gol frente a Matías Cóccaro al elogio para De Paul

messi atlas festejo y pedido de disculpas

Fue justamente al lado del Motorcito que Messi le gritó el gol del Chelo Weigandt en la cara al Zorro Cóccaro, aquel delantero uruguayo que se destacó en Huracán.

Messi había quedado con bronca ya que el uruguayo había gritado el gol de Atlas efusivamente de frente a la hinchada de Inter Miami en una de las cabeceras del Chase Stadium y le recordó ese momento en medio del efusivo festejo por el gol que significó el 2-1 y los primeros 3 puntos.

Sin embargo, el cruce quedó ahí porque apenas terminó el partido, Messi y Cóccaro se reencontraron en la mitad de cancha, se abrazaron durante unos segundos y si bien el rosarino tenía en la mano la camiseta de arquero de Atlas, el Zorro se quedó con la 10 de Inter Miami, que luego mostró con orgullo en zona mixta.

El Zorro Cóccaro, sobre su cruce con Messi

Los elogios de Messi para De Paul tras su debut en Inter Miami

Tras el partido, Messi habló con la transmisión oficial de la Leagues Cup y destacó el salto de calidad que representa la llegada de Rodrigo De Paul, su socio en la Selección Argentina.

“Ya nos conocemos hace tiempo, jugamos muchos partidos juntos y la verdad es que nos da un salto de calidad. Viene con muchas ganas, si bien se entrenó poco ya se corrió todo, con lo difícil que es acá por el calor y la humedad”, valoró Messi, quien luego le tiró una indirecta a la MLS por la sanción que recibió por no asistir al Partido de las Estrellas.

“Para mí es peor no jugar, necesito competir y me siento bien cuando agarro ritmo. El otro día no me dejaron jugar y lo sentí, sobre todo en el primer tiempo”, agregó el campeón del mundo, que pese a ganar todo sigue motivado con los objetivos que tiene por delante.

“Esta es una linda competicion, que ya ganamos (2023) y es una linda prueba jugar contra equipos mexicanos”, cerró.