Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

El Negro derrotó al último subcampeón, Neuquén, y es el escolta del Clausura de la Liga Paranaense. El primer lugar sigue siendo de Peñarol.

7 de septiembre 2025 · 19:12hs
El Clausura de la Liga Paranaense vivió otro capítulo.

El Clausura de la Liga Paranaense vivió otro capítulo.

Pasó el quinto capítulo del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En el duelo destacado de la fecha, Patronato se impuso como local, en el predio La Capillita, sobre el último subcampeón, Neuquén, y se posicionó como escolta del campeonato.

El líder sigue siendo Peñarol, que en su casa igualó con Belgrano; mientras que las revelaciones del certamen son Camioneros, que goleó al colista Los Toritos, y Argentino Juniors, que superó como visitante a Oro Verde.

El representante de la capital entrerriana quiere acceder a la próxima instancia de la Copa País.

Copa País: el selectivo de la Liga Paranaense tiene rival

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia.

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Los resultados fueron: Patronato 1-Neuquén 0, Don Bosco 1-Atlético Paraná 1, Camioneros 3-Los Toritos 0, Universitario 0-Palermo 0, Peñarol 1-Belgrano 1, Oro Verde 1-Argentino Juniors 2 y San Benito 1-Sportivo Urquiza 0. Libre: Instituto.

Las posiciones de la Liga Paranaense

Peñarol 11 puntos, Patronato 10, Camioneros 9, Sportivo Urquiza, Belgrano, Argentino Juniors y Atlético Paraná 7; Neuquén, Palermo y San Benito 6; Don Bosco y Universitario 5; Instituto 4; Oro Verde 3; Los Toritos 1.

La próxima fecha (6ª): Neuquén-Instituto, Atlético Paraná-Patronato, Los Toritos-Don Bosco, Palermo-Camioneros, Belgrano-Universitario, Sportivo Urquiza-Oro Verde y Argentino Juniors-Peñarol. Libre: San Benito.

