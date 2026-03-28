Liga Argentina: La Unión ganó e ingresó al Top 4

La Unión de Colón derrotó 78 a 76 a Centenario de Venado Tuerto en el cierre de la Etapa Regular. Central Entrerriano derrotó a Ciclista Juninense 95 a 79.

La Unión de Colón y Central Entrerriano de Gualeguaychú cerraron la Etapa Regular de la Liga Argentina, Conferencia Sur, con una victoria. El Rojo derrotó en Venado Tuerto a Centenario por 78 a 76. El Rojinegro venció como local a Ciclista Juninense 95 a 79. Ambos equipos accedieron al Top 4.

En un partido entre dos equipos clasificados a Playoffs, La Unión tuvo más serenidad que Centrenario para llevarse un juego vital que lo ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones al cabo de la ronda regular. De esta manera, asegura su boleto directo a los octavos de final. Centenario cerró noveno y jugará la Reclasificación.

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El primer tiempo mostró a la visita mucho más metida en el juego, por ser tal vez la que más se jugaba, dominando sobre todo los tableros de la mano de Romero quien al final sumaría un doble doble con 14 puntos y 15 rebotes. De esta manera La Unión se fue al descanso largo arriba 49 a 38.

En el reinicio del juego La Fiebre salió con una actitud completamente diferente y no sólo paso al frente en el marcador si no que llegó a sacar ocho puntos a falta de cinco minutos para terminar el juego. Desde allí la visita tuvo mucha más claridad en ofensiva lo que le permitió ir limando la diferencia. A falta de 30 segundos Manuel Gómez perdió la pelota y La Unión pasó a ganar con una bandeja de contragolpe sentenciando el partido.

El número 2 fue para Central Entrerriano

Centra Entrerriano de Gualeguaychú se impuso 95-79 ante Ciclista Juninense, en el mítico José María Bértora. Así, ambos equipos le pusieron fin a la fase regular de este torneo, pero con caminos distintos a seguir. Central finalizó en el segundo puesto y esperará rival surgido de la Reclasificación.

Desde temprano, tanto Pascal como Pagura rotaron sus jugadores, dándoles minutos cancha a todos ellos ya que ambos equipos tenían su destino sellado en la fase regular. La vuelta del vestuario fue efectiva para el verdirojo que entró con la muñeca caliente y le achicó la diferencia al rival. Pero Central no se dejó estar y la estiró hasta donde pudo.

Damián Tintorelli y Nicolás Reynoso fueron las estrellas de la noche con 24 y 21 de valoración. Por otra parte, Montani Wortzel y, nuevamente, Tintorelli fueron los máximos anotadores del encuentro con 18 y 19 puntos respectivamente.

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Con este partido, el conjunto juninense dio por finalizada su participación en esta temporada de Lla Liga Argentina con un registro de 10-22, con la permanencia obtenida. El conjunto entrerriano le puso fin a la fase regular siendo el único escolta de Provincial, con un balance de 23 victorias y 9 derrotas, y con la clasificación directa a los octavos de final de esta gran temporada de la segunda categoría del básquet argentino.