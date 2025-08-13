Las Panteritas, entre los ocho mejores del Mundial U21

Con Melany Detzel como titular, Las Panteritas derrotaron 3-0 a República Checa y se clasificaron a los cuartos de final.

Las Panteritas no llegaban a cuartos de final desde el 2001, en el certamen de República Dominicana.

El seleccionado argentino femenino U21 de vóley logró un histórico triunfo ante República Checa por 3-0 y se metió en los cuartos de final del Campeonato Mundial que se desarrolla en Indonesia. De esta manera, Las Panteritas se metieron entre los ocho mejores del planeta tras 24 años.

El combinado albiceleste, que tuvo a la entrerriana Melany Detzel como titular, se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-19. Martina Bednarek fue la máxima anotadora con 17 puntos, mientras que la oriunda de Aldea Spatzenkutter aportó dos tantos.

El equipo nacional vuelve a estar en cuartos de final de un certamen ecuménico tras el séptimo puesto obtenido en el Mundial 2001, disputado en República Dominicana. Este viernes, desde las 23, Las Panteritas disputarán los cuartos de final frente a su clásico rival, Brasil.

La formación de Las Panteritas

Argentina alineó a Detzel (2), Bednarek (17), Garibaldi (7), Cabrera (7), Margaria (7), Aguilar (13), De La Fuente (L). Luego ingresaron Chiappero (1), Martínez Casas y Franco. El entrenador es Martín Ambrosini.