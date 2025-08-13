Uno Entre Rios | Ovación | Las Panteritas

Las Panteritas, entre los ocho mejores del Mundial U21

Con Melany Detzel como titular, Las Panteritas derrotaron 3-0 a República Checa y se clasificaron a los cuartos de final.

13 de agosto 2025 · 17:57hs
Las Panteritas no llegaban a cuartos de final desde el 2001

Las Panteritas no llegaban a cuartos de final desde el 2001, en el certamen de República Dominicana.

El seleccionado argentino femenino U21 de vóley logró un histórico triunfo ante República Checa por 3-0 y se metió en los cuartos de final del Campeonato Mundial que se desarrolla en Indonesia. De esta manera, Las Panteritas se metieron entre los ocho mejores del planeta tras 24 años.

El combinado albiceleste, que tuvo a la entrerriana Melany Detzel como titular, se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-19. Martina Bednarek fue la máxima anotadora con 17 puntos, mientras que la oriunda de Aldea Spatzenkutter aportó dos tantos.

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Lo hecho por Ignacio Albónico es poco frecuente en la disciplina.

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El equipo nacional vuelve a estar en cuartos de final de un certamen ecuménico tras el séptimo puesto obtenido en el Mundial 2001, disputado en República Dominicana. Este viernes, desde las 23, Las Panteritas disputarán los cuartos de final frente a su clásico rival, Brasil.

La formación de Las Panteritas

Argentina alineó a Detzel (2), Bednarek (17), Garibaldi (7), Cabrera (7), Margaria (7), Aguilar (13), De La Fuente (L). Luego ingresaron Chiappero (1), Martínez Casas y Franco. El entrenador es Martín Ambrosini.

Las Panteritas Melany Detzel Mundial República Checa Indonesia
Noticias relacionadas
El PSG se impuso ante Tottenham en la final.

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Piojo Herrera habló sobre la rivalidad México versus Argentina: Estamos un escalón abajo.

Piojo Herrera habló sobre la rivalidad México versus Argentina: "Estamos un escalón abajo"

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo.

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo

La enfermedad que sufre Mónica Seles genera debilidad y cansancio en los músculos voluntarios.

Mónica Seles, leyenda del Deporte Blanco, sufre una enfermedad incurable

Ver comentarios

Lo último

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Ultimo Momento
El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio

Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo

La escuela de fútbol infantil El Podio sufrió otro hecho de vandalismo

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: Va a ser un gran partido

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido"

La provincia
Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única de Papel

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única de Papel

Paraná Lee: la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

Dejanos tu comentario