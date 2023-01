Las Escuelitas Municipales copan El Thompson.

Con la práctica del beach vóley, fútbol playa, frisbee, stand up paddle, canotaje y duatlón, las Escuelitas Municipales inauguraron, desde el mes de diciembre, la temporada de deportes playeros y acuáticos en el Balneario El Thompson.

Ovación se dio una vuelta por la playa y habló con Laura Rota, coordinadora de este espacio que reúne a un montón de jóvenes que van desde los 13 años en adelante y que siguen las órdenes de Pablo Taulada en canotaje, Érica Riera en Stand Up Paddle y Misol Rosso en frisbee.

“Yo soy profe y coordinadora de este espacio por parte de la subsecretaria de deportes de la Minicipalidad. Acá estamos trabajando con los adolescentes y con los deportes de beach en la playa El Thompson. Esto es darle la posibilidad a todos los adolescentes de poder disfrutar de este hermoso espacio que tenemos en Paraná más allá de las colonias de niños y las colonias de adolescentes que se dan por la mañana. Es darle la oportunidad y también sumarle, porque tenemos el río, el canotaje y el SUP. En cuanto al canotaje tenemos al profe Pablo que nos prestan los botes del Escena y traen los chicos para acá. Ellos trabajan durante todo el año con el. Después nosotros lo que hacemos es traer a los chicos de los barrios que trabajan en las Escuelitas Municipales y además se suman todos aquellos chicos que se quieran sumar porque es libre”.

Una disciplina que se sumó desde la temporada pasada es el SUP y no es para menos ya que este deporte creció exponencialmente en la ciudad. “Tenemos este año nuevamente el SUP que se sumó el año pasado. En la Municipalidad compraron tablas y fue una gran inversión. A esta disciplina la da la profe Érica. También la tenemos a Misol que es una profe que está encargada con los deportes de beach que es fútbol, vóley y frebee que es el deporte del momento”.

“Estamos trayendo, por día, arriba de los 30 pibes porque los lunes, miércoles y viernes viene un grupo y los martes y jueves los hace el otro para darle así la posibilidad a todos que sean parte de este espacio. Las edades van entre los 13 y 17 años, pero estamos manejando también chicos de 10 y 11 años que quieran ser parte ya que los padres por ahí son más independientes entonces sumamos estas edades de chicos”, agregó Laura respecto de las edades de los participantes de los deportes en la arena.

Si bien el puntapié lo dieron estos alumnos, desde el Municipio invitan a todos los menores de 36 años a sumarse a las actividades deportivas que se extenderán durante todo el verano. Las actividades están pensadas para adolescentes desde los 13 años y adultos hasta los 35 y se practicarán de lunes a viernes. La tarea de mantenimiento del Thompson fue realizada por la Secretaría de Servicios Públicos. “Nosotros invitamos a todos los que quieran ser parte de esto. Estamos acá de lunes a viernes de 16:30 a 19:30. Nosotros arrancamos en diciembre y vamos a acá trabajando hasta mediados de febrero porque luego de ese mes nosotros paramos ya que tenemos vacaciones antes de arrancar nuevamente”.

Las metas son claras y Rota las repasó: “Todo esto pasa primero por tener a los chicos con actividades, ocupados que vengan y que compartan una tarde con los demás, y no sólo por intermedio del deporte sino por la amistad que se genera. Acá ellos comparte un tereré y hasta lo hacen con gente que está en la playa. La idea después por otra parte es aprovechar los espacios que tenemos en la ciudad y ni hablar del río y en esta época. Creo que esto de que ellos tengan la posibilidad de conocer el río es impagable. Los chicos a veces se cruzan a la isla y se tiran de cabeza al agua. Se suben arriba de la tabla y les enseñan todo. Ellos disfrutan un montón de otras cosas y por sobre todo les enseñan a conocer el río, esto de saber dónde, cómo y cuando. La verdad es que se disfruta mucho de SUP y del canotaje que está realmente muy bueno”.