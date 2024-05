Lara Arener y Soledad Rodríguez se verán las caras a orillas del río Uruguay

En un principio este combate se iba a realizar ayer en el Club Palma Juniors de la capital provincial, pero ante la suspensión del festival el compromiso se trasladó de sede.

UNO habló con ambas pugilistas, quienes contaron cómo se encuentran frente a este desafío que tienen por delante. Por un inconveniente familiar la Morena Rodríguez tuvo una semana complicada y no pudo asistir a la entrevista programada junto a rival.

LARA.jpg Lara Arener realizará la segunda defensa de su cinturón de la Federación Entrerriana de Box.

Lara Arener, la campeona

Arener expondrá por segunda ocasión su título, en lo que será la última defensa que realizará antes de participar del campeonato regional, previo a dar el salto al boxeo profesional.

“Me siento muy bien para este compromiso y estoy preparada para poder retener el título. Ya estaba con el tiempo límite que te exige la FEB para exponer el cinturón y justo se dio que Soledad me realizó el desafío, por lo que encajó todo”, aseguró.

“Nunca dejé de entrenarme –prosiguió–, por lo que me siento siempre preparada para pelear en cualquier momento que me surja una oportunidad. Saber que estoy bien entrenada me da mucha tranquilidad para afrontar cada una de mis peleas”.

Lara tiene el historial a favor ante la retadora, a quien venció por puntos en sus dos primeros enfrentamientos y empataron en el restante. Sin embargo, aseguró que “ninguna de las tres peleas fueron complicadas y, de hecho, también me sentí ganadora en la que nos dieron empate. Quiero dejar bien en claro que la campeona soy yo y por eso me gustaría definir la pelea antes del límite. Ojalá sea un combate limpio e intenso para que la gente pueda disfrutarlo”.

Para finalizar, la peleadora entrenada por Chito Retamal en el Team Espartano que funciona en el Club de Pescadores y Náutico dejó en claro que está transitando sus últimas peleas en el boxeo aficionado.

“Ya estoy tramitando la licencia profesional y daría este paso luego de participar de los torneos regionales y, si clasifico, el nacional. Me gustaría pasar a profesional siendo campeona entrerriana”, cerró Lara Arener.

SOLEDAD.jpg Soledad Rodríguez buscará la primera consagración de su carrera pugilística.

Soledad Rodríguez, la retadora

La Morena Rodríguez será quien intentará adueñarse de la corona. Hacía varios meses que estaba esperando esta oportunidad hasta que finalmente se le dio.

“Estoy ansiosa de que llegue el momento de subirme al ring. Me pone muy feliz tener la posibilidad de disputar el título entrerriano. Además tendré la oportunidad de presentarme en Colón, donde nunca había combatido y quiero dejar una buena imagen ante un público nuevo”, contó cómo fueron sus días previos.

Además consideró que “de ganar sería un salto de calidad para mí porque el título me jerarquizaría. Mi carrera comenzó con varios reveses ya que en mis primeras peleas me costó muchísimo desenvolverme, pero fui tomando confianza, adquiriendo experiencia y agregué otras cosas a mi preparación. Eso me permitió ir mejorando y esta oportunidad me llega en el momento justo”.

La pupila de César Jaime en el gimnasio El Traidor Box del Club Atlético San Miguel del Suroeste adelantó su táctica para el compromiso: “Lo que debo hacer en comparación a las otras peleas con ella es sacar más manos y trabajar durante toda la pelea. Lara es una rival muy aguerrida, que va para adelante constantemente sin retroceder ya que asimila bien los golpes. Sé que tengo que trabajar en la media y larga distancia, evitando que ella me atropelle, y tirar muchos golpes. No creo que haya nocaut, por lo que voy a trabajar para convencer a los jueces”.

“El 7 de junio tengo otro compromiso en el Club San Agustín de Paraná y me gustaría presentarme como nueva campeona”, concluyó Soledad Rodríguez.

Próximas veladas

La agenda del boxeo paranaense ya está cargada para junio con dos festivales íntegramente amateurs. El primero será viernes 7 en el estadio Abel Ruiz del Club Atlético San Agustín; mientras que el otro tendrá lugar siete días más tarde, el viernes 14, en el gimnasio del Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas.