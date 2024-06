Lanús cortó la racha de Racing y se mete en la pelea

Pese a las grandes actuaciones que sumó en fila tras la eliminación de Copa Argentina, Racing sufrió un muy duro golpe en un encuentro en el que en ningún momento se vio con chances frente a un aguerrido Lanús que tras un parejo primer tiempo en el segundo tiempo no dio lugar para un posible remontada académica , que incluso terminó con uno menos por la expulsión de un Santiago Solari que ingresó en el complemento para buscar salvar los platos rotos.

Carrera rompió la paridad en una de las últimas jugadas del primer tiempo al conectar un centro y con su cabezazo vencer a resistencia de Facundo Cambeses, titular en lugar de Gabriel Arias que se encuentra con la Selección de Chile para disputar la Copa América. La segunda etapa se vio lo mejor del dueño de casa, que no conforme con la mínima diferencia salió decidido a liquidar el encuentro y cumplió ese deseo tras reiteradas ocasiones de Raúl Loaiza. El flojo remate de Raúl Pérez contó con pique previo que sorprendió a Cambeses y lo obligó a dejar un rebote largo que Walter Bou, hermano del delantero campeón con la Academia, no perdonó para decretar el 2-0 parcial y eventualmente definitivo que justificó el trámite de un encuentro donde el equipo de Zielinski fue mejor que el de Costas, que no encontró comodidad en la fortaleza para desplegar su juego, y que finalizó con el público del Grana cantando "olé" como la frutilla del postre.

Cómo quedaron Lanús y Racing

Con este resultado, Racing sigue -momentáneamente- en la primera posición con 10 puntos pero con chances de ser superado por Talleres, Huracán o Unión en caso de que ganen o empaten en sus duelos y permanece también en la tercera colocación en la tabla anual con 34 unidades a su nombre. En lo que respecta a Lanús, con el triunfo se mete en la novena plaza con 8 puntos y también trepa en la tabla anual al sexto escalafón con 31 unidades. En la próxima fecha, ya después del receso por la Copa América, la Academia recibirá a Godoy Cruz mientras que el Granate visitará a River en el Monumental.