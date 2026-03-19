Piden una categorización institucional definitiva para la Escuela de Arte en Música

La falta de estructura formal obliga a la Escuela de Arte en Música a depender de trámites excepcionales cada ciclo lectivo para garantizar su funcionamiento

La Escuela de Arte en Música (EAM) de Paraná enfrentó una crisis administrativa que impidió el inicio normal de sus clases debido a que el Consejo General de Educación (CGE) no firmó a tiempo la continuidad de las horas cátedra de sus 17 docentes. Pese a que el trámite se inició con meses de antelación (noviembre de 2025), la demora provocó que los educadores no pudieran ser cargados en el sistema, lo que impactará directamente en el cobro de sus sueldos a principios de abril. Este conflicto no es un hecho aislado, sino un problema estructural recurrente. Al carecer la escuela de una categorización institucional definitiva, los cargos (incluso los ganados por concurso) no se mantienen automáticamente y "caen" al finalizar cada ciclo lectivo, obligando a realizar trámites excepcionales cada año.

La situación solo se destrabó el 17 de marzo, cuando tras una asamblea multitudinaria de la comunidad educativa, el CGE finalmente habilitó la carga de las plazas, permitiendo que los 205 estudiantes ingresaran a las aulas ayer miércoles, aunque manteniendo el estado de alerta por la precariedad laboral persistente.

Escuela arte en música Paraná (1) Con 205 alumnos y lista de espera, la Escuela de Arte en Música lucha por su estabilidad profesional

Solución definitiva

Luego de que la comunidad educativa de la Escuela de Arte en Música (EAM), institución que funciona bajo la órbita del Consejo General de Educación, se declarara en estado de asamblea el martes 17 de marzo, la supervisión habilitó la carga de plazas en el sistema. Aunque los 205 estudiantes este miércoles pudieron concurrir a las aulas, los docentes se mantienen en alerta y exigen el pago de haberes en tiempo y forma y una categorización institucional definitiva. A último momento, la institución logró dar inicio al ciclo lectivo 2026. La resolución llegó apenas una hora después de que finalizara una asamblea multitudinaria el pasado martes, cuando la supervisión informó que las plazas docentes finalmente habían sido cargadas en el sistema, permitiendo dar el alta administrativa a los 17 educadores que integran el cuerpo docente. El conflicto, que mantenía en vilo a familias y estudiantes, se originó por la falta de firma de continuidad de las horas docentes, lo que impedía el normal funcionamiento de la institución y vulneraba el derecho a la educación de sus alumnos.

Durante la asamblea del martes, la comunidad educativa, integrada por estudiantes de la Formación Artística Básica (FAB), FAPIC y talleres infantiles, resolvió elevar un pedido urgente al director del CGE, Carlos Cuenca, ante lo que consideraban una situación de precariedad insostenible. Finalmente, en lo que respecta a este ciclo lectivo se solucionó.

Marcia Muller, coordinadora de la institución, explicó a UNO detalladamente por qué la categorización institucional es el reclamo de fondo que permitiría terminar con la precariedad administrativa que la escuela enfrenta cada ciclo lectivo. Al respecto, la docente señaló: "Esto a la escuela le sucede todos los años porque no tiene categorización. Al no tener categorización, los insumos son los mínimos. La escuela no tiene casi derecho, por decir de alguna manera, a un equipo de gestión, sino que somos dos coordinadoras que tenemos 18 horas cátedras para hacer el trabajo de un director, vicedirector, secretario y preceptor. Entonces, al no tener categoría, no tienen la obligación de crear los cargos para estas cosas", especificó.

Esta falta de estructura formal afecta el funcionamiento de una escuela que ya transita su noveno año de vida académica y que cuenta con una matrícula de 205 estudiantes, además de una lista de espera de más de 200 personas interesadas en ingresar. La categorización permitiría que la EAM, una de las pocas instituciones en Entre Ríos con titulación en música de nivel medio, cuente con los recursos y cargos administrativos necesarios para no depender de trámites excepcionales cada año.

Muller indicó que se trata de una institución con 205 estudiantes en tránsito educativo artístico, de los cuales 152 pertenecen a FAB (Formación Artística Básica) y Fapic (Formación Artística para la Industria Cultural); y 53 estudiantes en talleres infantiles. Contamos con lista de más de 200 pre inscriptos para ingresar a este ciclo lectivo 2026. El cuerpo docente está conformado por 17 personas, quienes han accedido por concurso, según reglamentaciones pertinentes del CGE; el equipo de gestión por 2 coordinadoras (por concurso y afectación), un auxiliar de secretaria; y una ordenanza por afectación de otra institución.

Reclamos vigentes

Si bien la carga de plazas permitió el regreso a las aulas, la comunidad educativa advirtió que la lucha continúa. Los puntos principales de la agenda de reclamo incluyen:

El pago de los haberes de marzo en tiempo y forma, el cual se vio afectado por la demora administrativa.

La creación de cargos estables de gestión para aliviar la tarea de las coordinadoras.

Una respuesta definitiva del CGE que garantice que esta situación de "no inicio" no se repita cada año debido a la burocracia del sistema.

Por ahora, la música volvió a sonar en la EAM, pero sus integrantes permanecen en alerta para asegurar la dignidad de su trabajo y la calidad educativa de sus alumnos.

Desde 2015

La Escuela de Arte en Música funciona en el turno tarde, de 14 a 20, en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Buenos Aires 484 en Paraná. Ofrece Formación Artística Básica (FAB) y Formación Artística para la Industria Cultural (FAPIC) en trompeta, trombón, flauta traversa, clarinete, corno francés, saxofón, bajo eléctrico, percusión, guitarra y canto. Además, cuenta con Talleres Infantiles destinados a niñas y niños de entre 5 y 11 años.

Las propuestas formativas se organizan en talleres infantiles (de 5 a 11 años), formación básica a partir de los 12 años y formación avanzada (Fapic) desde los 15 años, sin límite de edad. Las clases comienzan en de marzo y se desarrollan conforme al calendario académico del CGE.

La escuela tuvo su origen en 2015, a partir de un proyecto impulsado por la asociación Amigos de la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana, que propuso al Consejo General de Educación la creación de una Escuela Banda, iniciativa que hoy se consolida como un espacio clave para la educación artística en la provincia.