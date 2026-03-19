Alerta Sofía por Esmeralda Marisa Pereyra López, desaparecida en Córdoba

La niña de 2 años y 8 meses fue vista por última vez en el barrio San José Obrero, de la ciudad de Cosquín.

El Ministerio de Seguridad Nacional, en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), activó el Programa Alerta Sofía para la búsqueda de Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años y 8 meses, quien desapareció este miércoles en el barrio San José Obrero, de la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba.

La niña es de contextura delgada, tez blanca, tiene cabello largo y ondulado, castaño oscuro, a la altura de los hombros, y ojos marrones. Mide aproximadamente 60 centímetros.

Se solicita a la comunidad toda su atención y colaboración en la búsqueda de la niña. Cualquier información puede ser comunicada a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La causa por el paradero de la niña está a cargo de la Fiscalía Multifuero de 2° turno de la ciudad de Cosquín, del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba.

¿Qué es Alerta Sofía?

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y, como tal, constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidas y desaparecidos. Este mecanismo, llamado Sofía en alusión al caso de desaparición de Sofía Herrera, es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como “Alerta AMBER”, y también adoptado en otros países.

La coordinación del Programa del Alerta Sofía se encuentra a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 25 de noviembre de 2019 el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, firmó el acta de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, por medio de la cual este organismo pasó a formar parte del “Programa Alerta Sofía”.

La principal responsabilidad del Ministerio Público Fiscal en el marco del “Programa Alerta Sofía” consiste en brindar información acerca del estado procesal general de las investigaciones preparatorias y procesos penales, así como de las medidas de protección y asistencia integral otorgadas, respecto a la inmediata búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional cuya vida se considere en alto riesgo inminente; ello, para contribuir a su inmediata búsqueda y localización, y en la medida de que esa información no contravenga el principio de reserva en la investigación previa, ni los derechos a la integridad e intimidad de las víctimas.

En este marco de colaboración, el MPFN integra el “Comité Nacional Interinstitucional” y la “Coordinación Operativa Nacional” del Programa Alerta Sofía; en este último caso, se designó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para la gestión de las alertas y la interrelación entre las fiscalías intervinientes ante un caso de desaparición de niñas, niños o adolescentes, con los demás organismos participantes del Programa Alerta Sofía.