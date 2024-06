La Selección Argentina partió rumbo a Lima por la defensa de la corona

Las jugadoras que buscarán el bicampeonato son Carina Amarilla, Ana Bollea, María del Cielo Bonetti, Sofía Braun, Alba Cámara, Juliana Capdevila, Dolores Fernández, Candela Figueroa, Violeta Figueroa, Martina Godoy, Aldana Gómez, Daniela González, Mariana Gorosito, Cintia Escalante, María Mercedes Grimolizzi y Josefina Lacalle.

Mientras que el cuerpo técnico que acompañará y guiará a las atletas está compuesto por Gonzalo Zapata (manager), Fernando Petric D’ Agostino (coach), Nicolas Bittor (coach), Luciano Benedetti (asistente), Duilio Scialacomo (jefe de equipo) y Paula Meizoso (presidenta de delegación).

Vale destacar que jueves y viernes Argentina jugará dos amistosos de preparación ante Perú Rojo y Perú Blanco, respectivamente.

El fixture de la Selección Argentina

El campeón ya tiene definido el cronograma de partidos que disputará en el Complejo Andrés Avelino Cáceres de Lima.

Argentina abrirá el campeonato el sábado, a partir de las 7 (hora Argentina), frente a Brasil. El domingo, a las 12, jugará con Guatemala; mientras que el lunes 1° de julio se medirá con Chile, también al mediodía. El martes, en tanto, jugará desde las 9.30 con Colombia; y el miércoles, desde las 14.30, jugará con Perú Rojo. La ronda preliminar la cerrará el jueves 4, a las 9.30, con Perú Blanco.

La ronda de colocación y la ronda final se jugará el viernes 5 y sábado 6. Los cruces se conformarán de acuerdo a cómo finalicen los equipos en la ronda preliminar.

La capitana dio su opinión

Candela.jpg Víctor Ludi/UNO

El plantel argentino partió desde la zona de las cinco esquinas de Paraná rumbo a Ezeiza, para luego volar hasta Lima y allí quedar a la espera del inicio de la competición, el sábado.

Mientras las jugadoras eran despedidas por familiares, amigos, allegados al deporte y algunos representantes de entidades gubernamentales, UNO dialogó con Candela Figueroa, la capitana del equipo, quien antes de subirse a la combi habló del desafío que afrontarán en tierras incaicas.

“La realidad es que el equipo se preparó de la mejor manera. Yo hace dos años no pude estar en el torneo, y más allá de que me siento parte porque mis compañeras así me lo hicieron sentir, me gustaría poder vivir la consagración adentro de la cancha. Vamos a Perú con intención de defender el título y creo que esa confianza que nos tenemos a la larga puede beneficiarnos si lo sabemos aprovechar”, destacó.

“Somos el equipo favorito a quedarse con el torneo y todos nos van a querer ganar –prosiguió con su concepto–. Si a eso lo tomamos a nuestro favor, creo que puede marcar la diferencia al final del campeonato”.

Figueroa también hizo hincapié en el estreno ante Brasil, en lo que será una pronta revancha de la última final del certamen: “Siempre los debuts en los torneos son los partidos más complicados, porque es cuando el equipo tiene que asentarse. Pero tenemos unos amistosos previos que los usaremos para ultimar detalles y estar preparadas para el primer partido, que es ni más ni menos que contra Brasil. Sabemos que Brasil es un rival a vencer, ya que es difícil y tenemos que estar muy concentradas durante el juego. Hace días que venimos mentalizándonos para el primer partido, sabiendo que tenemos que dar todo para comenzar con el pie derecho. Eso debemos repetirlo en cada día, ya que para defender el título no podemos descuidarnos ni un instante”.

“Todos los rivales son difíciles, pero el clásico Brasil-Argentina es el partido que, en la previa, siempre es el más duro. En esta oportunidad también está Perú, que fue el nos ganó en Guatemala, y viene realizando un gran trabajo desde hace muchos años que le permitió levantar mucho su nivel. Creo que después de Argentina, Brasil y Perú son los otros dos equipos candidatos al título”, concluyó.