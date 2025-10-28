Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina Femenina

La Selección Argentina Femenina tiene su segundo partido en la Liga de Naciones

Desde las 18, la Selección Argentina Femenina visitará a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo.

28 de octubre 2025 · 16:06hs
La crespense Agostina Holzheier (a la izquierda) integra el plantel de la Selección Argentina Femenina.

Tras el triunfo ante Paraguay en la primera jornada de la Liga de Naciones, la Selección Argentina Femenina se entrenó en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza. Este martes, desde las 18, el plantel dirigido por Germán Portanova, que cuenta con la crespense Agostina Holzheier, disputará la segunda fecha ante Uruguay en el Estadio Centenario.

El lunes por la mañana, el equipo inició la jornada en el campo de juego con una entrada en calor a cargo del PF Diego Mirabella. Tras la activación, hubo un circuito de pases trabajando distintos perfiles, bajo las órdenes de Ezequiel Vidal. En paralelo, las arqueras Abigail Chaves, Lara Esponda y Priscila Siben trabajaron bajo las indicaciones de su entrenador, Enrique Yamashita.

Promediando la práctica hubo trabajos en espacios reducidos con diversas consignas que brindó Germán Portanova. Luego, las arqueras se sumaron a las labores tácticas con el resto del plantel. Por la tarde, el equipo viajó a Montevideo para disputar el partido de la Liga de Naciones.

Durante el almuerzo previo al viaje a Uruguay, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, despidió a las jugadoras y les deseó el mayor de los éxitos en el encuentro.

