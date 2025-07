La Primera Fase de la Copa de la Liga Paranaense está llegando a su fin

Este domingo se disputará el último partido de la Primera Fase, cuando se enfrenten desde las 12.30 en barrio Corrales el dueño de casa, Universitario, ante el último campeón y actual líder del certamen, Patronato.

Por otra parte, esta jornada tuvo fecha libre Belgrano, que fue superado en el segundo puesto por Neuquén y quedó tercero.

¿Cómo sigue la Copa de la Liga Paranaense?

El enfrentamiento entre la U y el Negro determinará las posiciones finales de la Primera Fase y, por ende, quedarán establecidos los cruces para el inicio de los playoffs.

Vale recordar que el miércoles se disputarán los partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa de la Liga, los cuales serán protagonizados por los elencos que finalizaron del 2° al 15° puesto (2° vs 15°, 3° vs 14°, 4° vs 13°, 5° vs 12°, 6° vs 11°, 7° vs 10° y 8° vs 9°). Estos cruces serán a partido único, en la cancha del elenco que haya finalizado mejor posicionado en la Primera Fase.

Por su parte, Patronato aguardará en los cuartos de final por haber quedado 1° en la etapa regular.