La paranaense Lucía Almada seguirá su carrera en Huracán.

Almada arrancó muy de joven a jugar en Los Naranjitos de Paraná y luego pasó por los clubes Soever y Corinthians hasta llegar al club Apren también de la ciudad de Paraná, desde sus inicios se destacaría por su habilidad, como el club Apren no contaba con equipo de fútbol femenino a Lucía le tocó jugar con el masculino hasta que en 2019 recibió un llamado de Unión de Santa Fe. Luego, la delantera fue adquirida por la UAI Urquiza a mediados de 2023.

Lucía Almada se suma a Las Quemeras

Por otro lado, en 2019 participó en una prueba de jugadoras de la Selección femenina de fútbol de Argentina donde no solo lograría pasar las pruebas sino que sería tenida en cuenta por el seleccionado nacional Sub 17 pese a tener 12 años. En el mismo año participó de la Danone Nations Cup competencia Sub 12 donde el seleccionado se quedaría con un tercer puesto. En el año 2022 participó en el torneo Conmebol Evolución (Paraguay), invitada para representar a la Argentina con el plantel de Platense. En 2023 realizó el Campus Barca Academy desarrollado en Barcelona, fue convocada otorgándose una beca completa.

Ficha de Lucía Almada

- Nombre completo: Lucía Maitena Almada.

- Fecha de nacimiento: 01/02/2007.

- Edad: 17 años.

- Lugar de nacimiento: Paraná, Entre Ríos.

- Nacionalidad: Argentina.

- Posición: Enganche o delantera.

- Debut profesional: UAI Urquiza (2023).

- Altura (aproximada): 1.67 m.

- Peso (aproximado): 75 kg.

- Pie hábil: Izquierdo.

- Trayectoria futbolística: Unión de Santa Fe y UAI Urquiza.