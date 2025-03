La paranaense Carla González y su equipo lograron un lugar en la Copa Sur 2025

Así se puede colaborar

No obstante, la participación implica una serie de costos elevados, como el transporte, el alojamiento y otros aspectos. Para poder cubrir estos gastos, los miembros del equipo han optado por organizar rifas, la venta de remeras y otras actividades de recaudación de fondos.

A medida que se acerca la fecha, continúan entrenando intensamente, conscientes de que la competencia será exigente. La preparación se lleva a cabo de manera conjunta. Pero también de forma individual, debido a la distancia que existe entre ellos. El trabajo en equipo es clave tanto en los entrenamientos como en las estrategias para recaudar fondos.

Con la vista puesta en la Copa Sur 2025, la delegación sigue adelante con su preparación, confiando en que el apoyo de la comunidad y su arduo trabajo los llevará a enfrentar este desafío con el máximo rendimiento posible. A pesar de las dificultades económicas, se mantienen motivados, comprometidos con su objetivo y determinados a representar a sus países con orgullo.

Carla González habló con Diario UNO sobre la clasificación de su equipo a la Copa Sur 2025

En conversación con UNO, Carla González, una de las integrantes del equipo y oriunda de Paraná, compartió su entusiasmo por este logro y subrayó lo significativo que es para ella representar al país en un evento de tal envergadura.

—¿Cómo lograron clasificar a la Copa Sur?

—Fue a través de un Open que se realiza a nivel mundial, y en este caso, en Sudamérica. En el evento, los 20 mejores equipos avanzan, y nosotros formamos uno compuesto por dos chicos y dos chicas, incluyéndome a mí. Como mencioné anteriormente, los 20 mejores se clasifican a una semifinal, y los dos primeros puestos avanzan a la final, que son los CrossFit Games. En nuestro caso, logramos clasificar en el puesto 13 de 20.

—¿Cómo manejan la presión de competir a nivel internacional?

—En este caso, manejamos la presión con más felicidad que otra cosa, por haber logrado clasificar entre los 20 mejores equipos de Sudamérica. Estamos más que felices por poder participar, y aunque la competencia será exigente, estamos decididos a dar lo mejor de nosotros. Lo llevamos con tranquilidad, aunque con mucha ansiedad, apoyándonos mutuamente y entrenando al máximo para llegar bien preparados al día de la competencia.

—¿Qué tipo de preparación han estado realizando para la competencia en Río de Janeiro?

—Nuestro entrenador, Piero Gorichón, es de Chile y es el encargado de guiarnos en el entrenamiento. Aunque estamos distribuidos en distintas ubicaciones (dos chicos, Lucas y Cielo, son de Buenos Aires, Tomás es de Chile y yo soy de Paraná), nos hemos tenido que juntar para grabar las pruebas del Open. Aunque se hace difícil no estar todo el tiempo juntos para prepararnos adecuadamente, estamos siguiendo la misma planificación. Cuando finalmente nos reunamos, podremos entrenar para coordinar bien y trabajar en los aspectos del equipo que requieren más atención.

—¿Qué actividades han realizado para recaudar fondos y qué tan difícil ha sido cubrir los costos del viaje?

—El dinero sale de nuestro bolsillo, lo que representa un gran sacrificio, ya que no es fácil cubrir los costos del viaje, alojamiento, vuelos, entre otros. Aunque está difícil, es posible. Lo que más queremos es poder ir, pertenecer a ese evento y participar en esta semifinal de la competencia. Además, nos avisaron un mes antes que clasificamos, por lo que todo es bastante rápido. Tenemos solo un mes para prepararnos en todos los aspectos y llegar de la mejor manera posible. Hemos realizado varias actividades para recaudar fondos, como rifas, y ahora también vamos a vender remeras. Todo esto con el objetivo de juntar un poco más y aliviar los costos, para que no sea tan pesado para nosotros.

—¿Cuáles son las principales barreras que limitan la expansión y visibilidad de esta disciplina?

—Las barreras, creo yo, son principalmente que el crossfit no está muy visible en la Argentina, ya que no se transmite en canales convencionales como un partido de fútbol, tenis, boxeo o los Juegos Olímpicos. Generalmente, las competencias se realizan fuera del país y lo único que logramos ver es a través de YouTube o sitios web. Por eso, no tiene tanta visibilidad en el país ni en Sudamérica. Estaría bueno crear una mayor difusión, ya que, aunque hay muchas plataformas, no es tan accesible como prender la televisión. Por ejemplo, para ver la Copa Sur, debemos entrar a YouTube. No es como cuando juega la Selección Argentina, que solo tenemos que prender la televisión para ver el partido. Si esto fuera posible, ayudaría a que el crossfit se vuelva más popular y visible.