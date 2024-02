La nueva generación salió a pista en El Calafate

Ford, Chevrolet, Dodge y Torino, las cuatro marcas históricas, verán a su lado a quienes los sucederán en la continuidad a futuro. El Falcón con el Mustang, la Chevy con el Camaro, la GTX con el Challenger y el Torino con su hermano de imagen renovada. Toyota tendrá dos autos diferentes.

Para esta primera fecha se espera que haya 10 autos nuevos: tres Mustang (Mariano Werner, Juan Bautista De Benedictis y Nicolás Trosset), tres Camaro (Christian Ledesma, Caito Risatti y Marcos Quijada), dos Toyota (Andrés Jakos y Gastón Ferrante), una Dodge Challenger (Juan Martín Trucco) y un Torino (Tobías Martínez). Para el transcurso del año se espera que se sumen más autos nuevos.

Para esta fecha se inscribieron 42 pilotos, entre ellos cuatro representantes entrerrianos. Además del campeón Werner, también estará el uruguayense Nicolás Bonelli con el Ford Falcon que por segunda temporada intervendrá en la estructura RUS MED Team. El oriundo de General Ramírez, Ayrton Londero pegó la vuelta y otra vez se sumó a las filas del Gurí Martínez Competición con un Ford Falcon. En tanto que este año se producirá el debut del paranaense Agustín Martínez también con un Falcon del equipo de su padre.

En esta fecha habrá cuatro participantes menos que en la carrera que el TC disputó en este circuito en abril del 2023 y uno menos que en el GP Coronación en San Juan. Las ausencias más notables son las de Matías Rossi y Leonel Pernía quienes, por el momento, no participarán en esta temporada. El Misil no fue autorizado a cambiar de Toyota a Chevrolet y como no consiguió un proyecto que lo convenciera decidió alejarse de la categoría. Mientras que al Tanito se le cayó el proyecto que había iniciado con el RV Racing Sport para manejar un Chevrolet.

De los rankeados en este 2024 tampoco estarán presentes en el Sur Gabriel Ponce de León (Ford), Humberto Krujoski (Dodge), Facundo Della Motta (Ford), Matías Rodríguez (Torino), Gustavo Micheloud (Chevrolet), Leandro Mulet (Dodge), Christian Dose (Chevrolet), Martín Serrano (Chevrolet), Lionel Ugalde (Torino), Christian Ramos (Chevrolet), el victoriense Juan Garbelino (Dodge), Diego De Carlo (Chevrolet), Alan Ruggiero (Ford), Martín Vázquez (Dodge) y Matías Jalaf (Ford).

Por su parte, el TC contará con cinco caras nuevas con respecto al torneo pasado, todos pilotos provenientes del TC Pista. El campeón Tobías Martínez (a bordo del Torino versión 2024), Facundo Chapur (Dodge), Agustín Martínez (Ford), Lautaro de la Iglesia (Dodge) y Sebastián Abella (Chevrolet). Rudi Bundziak (Dodge), también habilitado para ascender, no debutará por cuestiones presupuestarias.

En el aspecto reglamentario también habrá novedades en esta temporada. La ACTC reglamentó incrementar en 50 centímetros cúbicos la cilindrada de los motores de todas las marcas y modelos del Turismo Carretera. Con esta modificación, la Técnica de la entidad busca aumentar la brecha de potencia que hay con los autos de TC Pista y, a su vez, entre el TC Pick Up y el TC Pista Pick Up, que usan los mismos motores y parámetros.

Según los especialistas, con esta modificación se ganarían entre 6 y 10 caballos de potencia. Los motores de Ford, Chevrolet y Dodge tendrán 3.260 centímetros cúbicos de cilindrada, mientras que los de Torino y Toyota 3.310. Con este cambio, también se modificó el máximo de RPM de los multiválvulas, que quedaron más bajas. Ahora Ford, Torino y Toyota tendrán 8.300 RPM, mientras que Chevrolet y Dodge 8.500. Hasta 2023, el techo era 8.900 para todas las marcas, a excepción de Ford que tenía 8.800.

En cuanto a las cubiertas, la ACTC estableció que desde este campeonato todos los autos de Turismo Carretera y TC Pista no podrán utilizar más neumáticos resellados. En función de esta nueva regla, se estableció que durante el fin de semana de carrera cada piloto deberá adquirir un total de 8 gomas 0 km.

Además de este cambio, la ACTC incorporó el sistema NA Tire Control con el objetivo de transparentar el proceso de sorteo y asignación de las gomas para los pilotos de todas las categorías de la entidad teceísta.

Tras la fecha en El Calafate, desde la ACTC se comunicaron los escenarios siguientes y entre ellos habrá una visita a Entre Ríos. La 2ª fecha será el 17 de marzo en Viedma; 3ª el 7 de abril en Neuquén; la 4ª el 2 de abril en Toay; 5ª el 12 de mayo en Termas de Río Hondo; 6ª el 26 de mayo en Concepción del Uruguay y la 7ª el 16 de junio en Rafaela.

En el borrador del calendario teceísta, la continuidad la marca Posadas para la 8ª fecha el 7 de julio, aunque está abierta la negociación. La 9ª cita sería en San Juan el 28 de julio y la 10ª, como cierre de la Etapa Regular, en Buenos Aires el 18 de agosto. De los cinco capítulos de la Copa de Oro, el único que estaría resuelto –por ahora– es el GP Coronación en La Plata, el 1 de diciembre. Aunque La Pampa podría repetir como viene haciendo últimamente. Aún es una incógnita si Paraná y Concordia volverán al calendario.