La Maratón de Reyes quedó oficialmente presentada

En sus palabras, el intendente de Concordia remarcó que se trata de un evento “cultural que excede lo deportivo, es parte de nuestra identidad” añadiendo que una vez iniciada la gestión se comenzó a trabajar en la organización, en el marco de un escenario complejo “pero la Maratón de Reyes es una competencia que excede lo deportivo, es mucho más que eso y frente a este escenario queremos cumplir con los objetivos más allá de las limitaciones”.

“Estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho y lo más importante es poner en el centro de la escena a los deportistas, que son lo más destacado que tiene la maratón, nosotros trabajamos para ustedes. El deporte es una herramienta de transformación, de inclusión y esa es la directiva que les he dado a mis funcionarios. Está maratón es de todos los concordienses. Hoy nos toca a nosotros pero cada uno desde su lugar va a dar lo mejor. Todos tenemos que formar parte como ciudadanos”, afirmó Azcué.

Por su parte, el jefe de Gabinete Eduardo Caminal puso en relieve el trabajo entre distintas Secretarías de la Municipalidad, logrando un trabajo en equipo “que es algo que no planteó el intendente cuando asumimos. Ningún área se estanca, hay articulación y vinculación con el sector privado que es el motor del futuro que se viene. Hemos convocado empresarios para que aporten ideas, publicidad y con todos aquellos que nos hemos reunido, han sido colaborativos”.

Ivana Pérez, subsecretaria de Deportes, manifestó su satisfacción por haber logrado la organización en tan poco tiempo, agregando que “las expectativas son muy buenas porque se está anotando mucha gente” llegando casi a los dos mil inscriptos cuando resta aún una semana para la competencia.

Anunció que habrá premios para la categoría elite “porque si bien nos costó conseguirlos, ellos viven de esto y nosotros estamos muy contentos de poder hacerlo. Están todos invitados, los esperamos, no solo para correr sino también para alentar, para colaborar y ser parte de esta Maratón”.

En cuanto al operativo sanitario, la subsecretaria de Salud Florencia Prieto, indicó que va a haber una posta cada kilómetro de la competencia y vehículos ligeros para acudir ante alguna eventualidad que pueda surgir, añadiendo que habrá a disposición 10 ambulancias. “En la llegada vamos a tener todo el equipo médico trabajando para atender a todas aquellas personas que lo requieran. En el grupo hay varios médicos que nos vamos a sumar a prestar nuestro servicio y de esta manera, entre todos, colaborar”.

Sobre el operativo de tránsito, el director del área, Emanuel Galli, explicó que en esta oportunidad habrá personal del área trabajando durante el desarrollo de la competencia por lo que solicitó en ese sentido “colaboración a la comunidad” e indicó que en días más se van a dar detalles del circuito y cómo este afecta el normal desenvolvimiento de la ciudad. “Les vamos a solicitar a los vecinos que en la medida de los posible no dejen vehículos estacionados por donde pase la competencia”.

Sí adelantó que el corte sobre Avenida San Lorenzo, punto de partida y llegada de la Maratón, se realizará el sábado 13 de enero a partir de las 13 horas, agregando, en lo que respecta a la Terminal de Ómnibus, ya se está comunicando a las diferentes empresas de colectivos la utilización de un ingreso alternativo. Lo mismo para las empresas de transporte urbano.

Una de las novedades que tendrá esta edición de la Maratón de Reyes es la participación de la Subsecretaría de Cultura. En ese sentido Jorge García, titular del área, dijo que “es un privilegio poder participar de este trabajo mancomunado con las diferentes áreas. En esta oportunidad en vez de haber un cierre de la Maratón, va a haber una apertura. En la previa a la largada va a ser con muy buena música, con rock nacional” y para ello se ha convocado a la banda Black Yurú.

Gonzalo Garat, coordinador de Deportes Federado, informó que la entrega de kits se va a estar haciendo en el predio de la ex Estación Norte, a partir del jueves 11 de enero y el viernes 12 de enero, en el horario de 18 a 21 horas y el sábado 13 de enero, de 15 a 19 horas.

Daniel Ortiz, atleta con discapacidad que viene participando desde hace 27 años, pidió que “el mayor de los respetos a los atletas con discapacidad, no pedimos mucho, sólo eso; respeto a al atleta de elite como al último que llega a la meta” remarcando que a la Maratón de Reyes no la hace ningún competidor ni ninguna categoría en particular, “sino que la hace todo el pueblo”. Por último agradeció a la organización por ser parte de la presentación.