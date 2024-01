La Maratón de Reyes fue para el local Martín Méndez

El intendente Francisco Azcué resaltó lo que fue la organización y desarrollo de la Maratón de Reyes, como así también la participación del público lo que demuestra "que es un evento que lo llevamos en nuestro ADN, es parte de nuestra identidad. Todos, de alguna manera, vivimos este evento que es emocionante".

Tras recordar que alguna vez corrió la Maratón y adelantó que se va a preparar para la próxima "pero esta vez es diferente, es la primera como intendente y pusimos mucho, lo mejor para que salga todo de la mejor manera" reiterando el agradecimiento a cada una de las áreas de la Municipalidad que estuvieron trabajando en la organización conjuntamente con otras instituciones y organizaciones de la ciudad.

Para Martín Méndez no fue una maratón más ya que por primera vez pudo quedarse con ella luego de varios intentos.

Así lo dejó plasmado en sus palabras, tras mencionar que pudo ganar más allá de haber tenido una preparación muy corta, afirmó que "estoy muy emocionado. Se lo dedico a mi familia, a la gente de Concordia, ellos me alientan para correr".

"A este Maratón de Reyes lo hace la gente, es una fiesta de Concordia. Siempre está en los planes ganar, es parte de la competencia. Hacía mucho que no estaba compitiendo, no sabía cómo me iba a sentir por suerte hoy me salió bien".

Rosa Godoy, atleta oriunda de Río Cuarto, Córdoba, fue la ganadora una vez más en damas y llega a su octava estrella en Concordia.

"En Concordia me siento local", reconoció ni bien cruzó la meta, destacando las características del circuito que a pesar de que presenta dificultades, no fue un impedimento llegar primera.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando el atleta en sillas de rueda, Daniel Ortíz cruzó con lágrimas en los ojos la línea de llegada.

"Es la última carrera, sufrí demasiado la subida en San Lorenzo, como nunca. Me di cuenta que ya estoy viejo. Así que ya está, ya di demasiado. Dejaré una huella en esta maratón, trate de hacerlo bien, deje bien representada Concordia. Estoy muy contento, no tengo nada más que dar".