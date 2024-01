La Maratón de Reyes de Concordia se larga este sábado

Las inscripciones continuaron hasta ayer en el andén del Centro de Convenciones, mientras que hoy será de 15 a 19, solo para atletas que no son residentes en la ciudad.

En cuanto al recorrido de 10 kilómetros será el siguiente: desde Avenida San Lorenzo Oeste y Sarmiento hasta Isthilart; por Isthilart hasta Urdinarrain; por Urdinarrain hasta Alvear; por Alvear hasta Santa María de Oro, desde Santa María hasta Laprida; por Laprida hasta Bernardo de Irigoyen/1 de Mayo; por 1 de Mayo hasta La Rioja; por La Rioja hasta Salta; por Salta hasta Lamadrid; por Lamadrid hasta Avenida San Lorenzo Este y por Avenida San Lorenzo Este hasta Avenida San Lorenzo Oeste y Sarmiento.

El circuito de 5 kilómetros el recorrido será el siguiente: la desde Alvear (Plaza España) hasta Santa María de Oro; desde Santa María de Oro hasta Laprida; por Laprida hasta Bernardo de Irigoyen/1 de Mayo; por 1 de Mayo hasta La Rioja; por La Rioja hasta Salta; por Salta hasta Lamadrid; por Lamadrid hasta Avenida San Lorenzo Este y por Avenida San Lorenzo Este hasta Avenida San Lorenzo Oeste y Sarmiento.

Para esta edición serán más de 100 personas del staff de la Subsecretaría de Deportes que estarán trabajando en la parte organizativa y logística de la prueba atlética más importante de la región, sumado a las distintas áreas de la Municipalidad e instituciones que también bridan su aporte. Además, colaborarán en los siete puestos de agua que tendrá el recorrido, integrantes del Club Nebel, Victoria, Ferro, Estudiantes Handball, Gimnasio Kaeshi, Rugby Las Palmeras, Hockey La Pantera y boxeadores de la ciudad.

Asimismo, habrá 10 ambulancias pertenecientes a la subsecretaría de Salud de la Municipalidad y del Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos en el circuito de la competencia, distribuidas cada un kilómetro.

“En la llegada vamos a tener todo el equipo médico trabajando para atender a todas aquellas personas que lo requieran. En el grupo hay varios médicos que nos vamos a sumar a prestar nuestro servicio y de esta manera, entre todos, colaborar”, expresó la subsecretaria de Salud, Florencia Prieto.

Mientras que desde las 20 se brindará un espectáculo artístico de la banda Black Yurú, los Pequeños Duendes en la previa de la largada de los 5 kilómetros y se contará con el show de la Comparsa Ráfaga para antes de la premiación.

En otro orden, la edición 2024 de la Maratón de Reyes no repetirá ganador en la rama masculina, ya que ninguno de los corredores que dirán presentes ha logrado el triunfo en años anteriores. Todo lo contrario en la rama femenina, donde se podría repetir ganadora, porque estará presente la cordobesa Rosa Godoy.

De esta manera, este sábado se podrá ver por las calles de la ciudad al santafesino Carlos Johnson, el misionero Agustín Da Silva y los bonaerenses Fausto Alonso, Alan Niestroj, Laureano Rosas, Fabián Manrique y Karina Fuentealba.

Mientras que los créditos locales más importantes serán Martín Méndez, Ignacio Valin, Luis Barrio, Nelsa Valenzuela, Ximena Simeone y Greta Rodríguez, entre otros.

Sobre el operativo de tránsito, el director del área, Emanuel Galli, explicó que en esta oportunidad habrá personal del área trabajando durante el desarrollo de la competencia por lo que solicitó en ese sentido “colaboración a la comunidad” e indicó que en días más se van a dar detalles del circuito y cómo este afecta el normal desenvolvimiento de la ciudad. “Les vamos a solicitar a los vecinos que en la medida de los posible no dejen vehículos estacionados por donde pase la competencia”.

Sí adelantó que el corte sobre Avenida San Lorenzo, punto de partida y llegada de la Maratón, se realizará hoy a partir de las 13 horas, agregando, en lo que respecta a la Terminal de Ómnibus, ya se está comunicando a las diferentes empresas de colectivos la utilización de un ingreso alternativo. Lo mismo para las empresas de transporte urbano.

Daniel Ortiz, atleta con discapacidad que viene participando desde hace 27 años, pidió que “el mayor de los respetos a los atletas con discapacidad, no pedimos mucho, sólo eso; respeto a al atleta de elite como al último que llega a la meta” remarcando que a la Maratón de Reyes no la hace ningún competidor ni ninguna categoría en particular, “sino que la hace todo el pueblo”. Por último agradeció a la organización por ser parte de la presentación.

Por otra parte, mañana se disputará una nueva edición de la Mini Reyes a partir de las 18.30. La prueba atlética para los más chicos tendrá como epicentro el Corsódromo de Concordia.

Las distancias de acuerdo a las edades quedaron diagramadas de la siguiente forma: 2019-2018 de 4-5 años correrán 50 metros; 2017-2016 de 6-7 años en 80 metros; 2015-2014 de 8-9 años en 100 metros; 2013-2012 de 10-11 años en 150 metros; 2011-2010 de 12-13 años en 200 metros; 2009-2008 de 14-15 años en 400 metros.