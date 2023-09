La Kava celebró diez años de actividad a pura adrenalina

Motocross La Kava 2.jpg Las motos en el partidor, antes de una de las mangas que se corrió en La Kava. UNO / Juan Ignacio Pereira

Más atrás, en la zona de boxes, otros participantes buscaban dejar su máquina de la mejor manera para salir a escena al momento de ser llamados por los altoparlantes.

De esta forma, la entidad que preside Walter Real cumplió con la celebración para la cual se prepararon durante varias semanas, realizando algunas modificaciones en la pista con un esfuerzo enorme de Los Kavaleros, como se denomina al grupo de colaboradores.

Motocross La Kava 3.jpg Cada una de las pruebas tuvo una adrenalina especial. UNO / Juan Ignacio Pereira

En cada una de las competencias, hubo nombres históricos dentro del deporte de las dos motos y uno de ellos es el de Mateo Bearzi. Pese a su juventud, ya que el sábado cumplió 22 años, el paranaense lleva corriendo una década y fue parte de los festejos en La Kava.

“Estoy muy orgulloso de poder estar en esta carrera, porque estuve presente en la primera fecha que se hizo hace 10 años. En ese tiempo corría con una KTM 65 y ahora estoy en una 450 en la categoría más grande. Es muy lindo porque soy un piloto local y poder ayudar a sumar motos en esta pista, estoy agradecido a toda la gente que vino a acompañarnos”, afirmó.

Motocross La Kava 10.jpg Mateo Bearzi junto a Valentino, un fanático de las motos.

Mateo destacó el acompañamiento de la gente, que en buen número se acercó hasta el trazado ubicado en la zona del Acceso Norte de la capital provincial.

“El predio se presta mucho para que el público venga a compartir un lindo día, pueden comer en los food trucks y observar las carreras desde arriba que es algo muy lindo. También vienen a los entrenamientos, donde pueden observar mejor el rendimiento de las motos”, manifestó.

Motocross La Kava 6.jpg La familia acompañó a los pilotos en La Kava. UNO / Juan Ignacio Pereira

El piloto señaló que todos los amantes del motocross hacen un esfuerzo muy grande para poder seguir arriba de las motos.

“Es una actividad muy sacrificada, se puede vivir de esto pero son muy pocos los que lo hacen. En este momento además de correr soy entrenador de la escuelita de motocross donde me enfoco más en los mini que es algo que me apasionada, enseñarle a los más chicos. En la Argentina es complicado vivir siendo piloto, se puede, pero no de la misma forma que el nivel profesional de los Estados Unidos por ejemplo”, afirmó Mateo, a quien todavía le queda un año corriendo en la categoría 250 para luego pasar a MX1.

Diego Wagner es otro de los reconocidos competidores que dijo presente en la celebración de La Kava. El oriundo de Aldea Protestante habló de la jornada que se vivió en el circuito de Paraná.

“La verdad que nos tocó un día hermoso, nos vamos a broncear un poco (risas). Estamos apoyado este evento que es muy hermoso en un trazado que está lindo, con cosas a mejorar, pero se disfruta. Venimos a hacerle el aguante a Bocha (Walter Real) que siempre organiza fechas muy interesantes”, indicó.

Motocross La Kava 7.jpg Diego Wagner, uno de los experimentados pilotos que corrió en La Kava.

“En mi caso hace 10 años que estoy arriba de las motos. Arrancamos en Valle María cuando se corría Enduro. La verdad que es todo muy a pulmón, hay amigos que te ayudan y eso está bueno. Sin eso es imposible poder correr, además de tener una familia detrás que te apoya”, agregó.

Diego también expresó lo que significa hacer motocross y lo duro que se hace poder cumplir con las fechas.

“En este país es difícil vivir de este deporte, muy pocos lo hacen, es un deporte amateur, es todo sacrificio, se hace lo que se puede. Nosotros también estamos corriendo el campeonato santafesino y fue como uno avance para nosotros. Pero está claro que hay otros costos, aunque mientras se pueda hacer vamos a cumplir con todos los compromisos”, finalizó.

La jornada continuó con el desarrollo de todas las mangas, con los pilotos de todas las edades que se apresuraban a subirse a sus motos para llegar a tiempo y cumplir con el programa previsto. Todos fueron parte de los festejos por los 10 años de La Kava.