La Gran Paella Paraná del club Tilcara llenó de aromas la zona del Patito Sirirí

cub Tilcara Paella 3.jpg Este sábado el club Tilcara realiza una nueva edición de la tradicional Gran Paella Paraná. La novena edición vuelve a desarrollarse en el Pato Sirirí

Desde primera hora de la mañana, los cocineros de la institución encendieron el fuego y para las 10.30 u 11, empezaron a despacharse los primeros platos, que contienen alrededor de 800 gramos cada uno. En total se realizan dos cocciones y cada una es para la distribución de 1.100 porciones. Cada cocción comprende 240 kilos de mariscos, 100 kilos arroz, 80 kilos de pechuga de pollo, 120 kilos de verduras cortadas y unos 300 litros de caldo.

Paella club Tilcara 1.mp4

Está estipulado que se cocinen unas 2.200 porciones que se venderán en platos térmicos, solamente con reserva previa.

Paella club Tilcara 2.mp4

Los orígenes

“Nueve años atrás, durante una reunión con la Comisión Directiva bajo la presidencia de Luciano Barbagelata, a principios del mes de enero, se me ocurrió presentar una propuesta en principio algo alocada, como resultó: pensé en realizar una paella, pero, la idea era que no sea normal, sino que sea gigante. Pretendía que llamase la atención y que, a través del evento, podamos recaudar fondos para el club”, indicó el dirigente, ex jugador y entrenador, Roberto Cian.

“Fue así que presenté el proyecto con sus respectivos costos de inversión. Al mismo tiempo hubo gente que no estaba de acuerdo con la idea y prefería hacerla en varios discos”, explicó y añadió: “Mi intención era crear un impacto rotundo con una paella nunca antes vista, así que fui a una metalúrgica, les expuse la idea, me interpretaron y realizaron una paellera de casi tres metros de diámetro como la que tenemos, con un peso de 180 kilos”, manifestó.

“Si bien en un principio cuando le pasé el presupuesto a la CD, no teníamos dinero para pagarla, otro directivo de la entidad puso el equivalente y cuándo obtuviéramos ganancias, se lo devolvíamos, como así fue”, valoró.

El evento se realiza en una jornada con un clima ideal, con cielo despejado y altas temperaturas.

Sábado con buen tiempo en Entre Ríos: ¿vuelve el calor?