La foto viral de un angustiado Kily González por el mal momento de Unión

"Nos dieron una piña de nuevo para encontrar un baño de realidad", expuso y remarcó en la necesidad de no crecerse más que nadie. El tema es que a Kily le caben también las generales de la ley y, si los resultados no lo acompañan, mucho más no podrá sostenerse.

Ni hablar con el Tate en zona de descenso, después de la fuerte inversión que se hizo y que el propio DT no pudo dar en la tecla con los nombres y esquema. Pero así también se muestra con un fuerte escudo que le permite seguir.

Kily González, abatido en Unión

Pero desde Mar del Plata se viralizó una imagen que refleja la angustia que también contiene. Golpeado y algunos indicaron que con lágrimas. Lo concreto es que el destino no lo viene acompañando y Unión está lejos de cualquier aspiración.