En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Belgrano quiere hacer historia y convertirse en el campeón de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina , certamen en el que disputará la final, a ida y vuelta, contra Unión de Santa Fe, uno de los pesos pesados de la región.

El Mondonguero se metió en la definición del torneo que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF), tras eliminar en octavos de final a Veteranos de Santa Fe, en cuartos a Colón y en semifinales a San Benito de Paraná.

“Este fin de semana jugaremos con Arenas por el torneo local y, después de este compromiso, nos meteremos de lleno en lo que será la primera final ante Unión, que se jugará el domingo 5 de octubre, probablemente en el estadio de Paraná. Trabajaremos para llegar de la mejor manera a ese partido, que es muy importante tanto para el plantel como para nuestro club y, considero, que también para el fútbol de Paraná”, remarcó Edgardo Alegre, el entrenador del conjunto Albiceleste, en una charla con UNO.

Edgardo Alegre

El DT también palpitó los enfrentamientos que se vienen ante el Tatengue: “la clave, tanto para este partido como para todos los que juguemos, será que las chicas lleguen bien, física y mentalmente. Al ser un ámbito amateur nuestras jugadoras estudian y/o trabajan, por lo que muchas veces se nos complica juntarlas a todas para tener una buena práctica. Muchas también juegan futsal, por lo que trataremos que no lleguen ni cansadas ni golpeadas. Las posibilidades de ganarle a Unión están, porque Belgrano tiene chicas que juegan bien y meten lo que hay que meter en momentos decisivos”.

Además, el Torta, analizó el desempeño de sus dirigidas en la competencia, en la que vienen de dejar en el camino a dos pesos pesados de la zona yendo de punto a esos compromisos: “Nos enfrentamos con muy buenos rivales que quizá eran los candidatos a quedarse con la victoria, pero nosotros sabemos lo que tenemos y confiamos en el potencial del equipo y en el trabajo que se viene realizando. Además, al haber sido cruces a partido único, tuvimos muy buenos desempeños y contamos con la cuota de suerte que siempre se necesita”.

Edgardo Alegre destacó el trabajo de Belgrano

Para concluir, el entrenador destacó el proyecto que lleva adelante la entidad.

“Este año en el club se apuntó a un proyecto para reformar el fútbol femenino, en el que se apuntó a tener un equipo de Primera para luego ir conformando las categorías formativas. Yo estuve en los principios del fútbol femenino en Belgrano, que fue uno de los pioneros de la disciplina, y luego por distintos motivos tuve que alejarme. Ahora fuimos convocados nuevamente y contamos con una base importante de jugadoras para afrontar las distintas competencias”, explicó Edgardo Alegre.