La FIFA implementará precios "dinámicos" para las entradas del Mundial 2026

La FIFA informó que los tickets oscilarán entre 60 y 6.730 dólares y que implementará el mismo sistema del Mundial de Clubes, donde la demanda reguló el valor.

Desde la FIFA ya vislumbran lo que será la próxima edición de la Copa del Mundo, en Estados Unidos, México y Canadá. Así, desde la casa madre del fútbol mundial confirmaron que implementarán un sistema de precios "dinámicos" para las entradas, similar al que se usó en el Mundial de Clubes.

Las entradas para el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, costarán entre 60 y 6.730 dólares y saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre mediante un primer sorteo al que solo podrán apuntarse clientes de Visa.

"El precio de 6.730 dólares es el precio de la Categoría 1 para la final de la Copa Mundial. Es la entrada más cara que se puede comprar", indicó en un evento virtual con los medios el director de Entradas y Hospitalidad de la FIFA, Falk Eller.

El sistema ya se usó en el Mundial de Clubes

La FIFA agregó que, como ya sucedió durante el Mundial de Clubes que acogió Estados Unidos entre junio y julio, el proceso de venta de boletos se basará en el "precio dinámico", lo que significa que, pese a que las entradas saldrán a la venta por 60 dólares, podrían encarecerse o abaratarse en función de la demanda.

"Los precios cambiarán no solo en las fases de venta posteriores, sino que pueden ajustarse durante el proceso de preventa de Visa", indicó Eller, para "optimizar los ingresos y maximizar la asistencia".

La FIFA ya empleó este modelo, extendido en Estados Unidos, durante el último Mundial de Clubes, en donde por momentos los estadios lucieron llenos y, en otros, semivacíos. Las entradas para el encuentro inicial de ese torneo llegaron a rebajarse un 84 por ciento con respecto a la fecha del sorteo, según el medio The New York Times.

Durante la primera etapa de la preventa, que se cerrará el 19 de septiembre, los titulares de tarjetas de Visa tendrán acceso al sorteo de alrededor de un millón de entradas. Si son elegidos, se les dará una fecha y hora para comprar los boletos a partir del 1 de octubre.

Pero dado que todavía se desconocen la mayoría de equipos clasificados, los aficionados no podrán tener la certeza de qué países verán jugar cuando llegue el momento. Lo único que los fanáticos sabrán es que podrán comprar hasta cuatro tickets por partido y tendrán la posibilidad de registrarse para diez encuentros.