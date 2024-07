La escuela infantil El Podio sigue vigente a pesar de los robos

El Podio, escuela infantil de fútbol ubicada en el Barrio José Hernández, sufrió por tercera vez un hecho de inseguridad. "No tenemos luminaria", dijeron a UNO.

El predio del que hacen uso para la práctica del deporte no tiene luminarias. Entonces, llegada la noche, el campo, con la escuelita localizada allí, es una cueva de lobos de la que se aprovechan los ladrones. Se llevaron conos, tortugas, escaleras y otros elementos que El Podio utiliza con el objetivo de llevar adelante la práctica y enseñanza del fútbol para los chicos del barrio.

En relación a ello, UNO dialogó con Ricardo Ruiz Díaz, entrenador de la escuela, y Renzo Pitassi, exjugador del establecimiento sobre este hecho lamentable.

“Nosotros dejamos los elementos en una casilla”, comenzó el relato Ruiz Díaz. A su vez, agregó: “Generalmente, yo me acerco una hora antes de las prácticas para organizar la misma. Cuando llego al lugar veo que había una serie de boquetes y una persona allí dentro. Al interrogarla, me dice que estaba en situación de calle por lo que se quedó en la casilla a pasar la noche”.

“Llamé a la policía por los daños que sufrió la casilla y en ese momento esta persona se va corriendo. Al ingresar con el 911 constatamos de que se había robado gran parte de los elementos”, lamentó el entrenador de El Podio, ubicado el barrio José Hernández, entre las calles El Baqueano y Martín Fierro, al lado de la Escuela Secundaria Nº 19 “Raúl Humberto Záccaro” y en diagonal a la Escuela de Policías.

Lema de El Podio: "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos"

“Nos falta luminaria. Nosotros terminamos de entrenar a las 19.30 y a esa hora está muy oscuro”, lamentó el DT.

“Por suerte, las pelotas y las camisetas, que es lo más caro, las llevo a mi casa al finalizar cada entrenamiento”, dijo con respecto a los objetos con los que cuenta El Podio para seguir entrenando.

Por otra parte, hizo hincapié en la movida solidaria que realizaron ex jugadores de la escuela para ayudar con la recolección de los nuevos elementos. “Exintegrantes de El Podio se movilizaron, hicieron una cuenta y en tres días recaudaron el dinero para comprar elementos nuevos. Nosotros ya los pudimos usar en la practica de fútbol. Estamos muy agradecidos con todos los que colaboraron”, expresó Ricardo.

El predio en el que El Podio lleva adelante sus prácticas

En relación a lo recaudado, Renzo Pitassi, con pasado en la escuela, contó como se llevó adelante la movida de la recaudación. “Decidí ayudar porque veo el esfuerzo y la dedicación que le ponen para llevar adelante los entrenamientos. Me dio mucha impotencia la noticia de ver que les habían robado las pocas cosas que tenían”, comenzó. A su vez, el actual árbitro de la Liga Paranaense de Fútbol, agregó: “Es algo que cuesta tener. Es un esfuerzo a pulmón. Me dio bronca y sentí la necesidad de hacer algo, de dar una mano porque es muy injusto lo que pasó El Podio”.

“Recaudamos alrededor de 55 mil pesos con la ayuda de muchos paranaenses sin siquiera conocer El Predio. Pude comprar varias cosas y las entregué durante la cena de celebración por los 15 años de la escuela”, dijo Pitassi, que además destacó la colaboración de otros exjugadores y padres de chicos que entrenan en el Barrio José Hernández.

Por otra parte, contó como conoció la institución: “Fue gracias a unos compañeros de la escuela que jugaban ahí en 2013. Ellos se organizaban para ir a entrenar y me llamaba la atención. Además, Ricardo trabajaba en la escuela así que un día le consulté y me dijo que empiece a entrenar. En El Podio me hice de muchos amigos”.

“La escuela representa en los pibes del barrio un montón de valores y enseñanzas. Ellos aman vestir la camiseta de El Podio. Acá se gana, se empata o se aprende. Nunca se pierde”, cerró Renzo.

El Podio 4.jpg Ricardo Ruiz Díaz, entrenador de El Podio, junto a los alumnos.

