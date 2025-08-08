Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Las Panteritas derrotaron a Puerto Rico en sets corridos con el aporte de la entrerriana Melany Detzel. El mundial U21 de vóleibol se disputa en Indonesia.

Con el aporte de la entrerriana Melany Detzel, la Selección Argentina femenina U21 de vóley, conocidas como Las Panteritas, le ganó a Puerto Rico en sets corridos y consiguió su segunda victoria en la misma cantidad de presentaciones en el Mundial de la categoría que se disputa en Indonesia.

Los parciales de la victoria de Las Panteritas fueron 25-23, 25-23 y 25-21. Berdardita Aguilar fue la máxima anotadora con 19 puntos, mientras que la armadora de Aldea Spatzenkutter anotó su primer punto de la cita ecuménica.

En un partido parejo, las chicas argentinas supieron presionar en momentos claves para no dejar que el rival tome la delantera. El próximo partido será el sábado 9 a las 0 y enfrentarán a Serbia.

Las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Disputarán cinco partidos en la Zona A, donde, los cuatro mejores equipos, clasificarán a los octavos de final.

Los puntos de Argentina: Cabrera (4), Chiappero (1), Margaria (6), Garibaldi (11), Bednarek (11), Aguilar (19), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (1), Martínez Casas (4), Franco (2), Studer (1), Routabol (-).