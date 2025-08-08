Uno Entre Rios | Ovación | Las Panteritas

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Las Panteritas derrotaron a Puerto Rico en sets corridos con el aporte de la entrerriana Melany Detzel. El mundial U21 de vóleibol se disputa en Indonesia.

8 de agosto 2025 · 19:08hs
Con el aporte de Melany Detzel

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de la entrerriana Melany Detzel, la Selección Argentina femenina U21 de vóley, conocidas como Las Panteritas, le ganó a Puerto Rico en sets corridos y consiguió su segunda victoria en la misma cantidad de presentaciones en el Mundial de la categoría que se disputa en Indonesia.

Los parciales de la victoria de Las Panteritas fueron 25-23, 25-23 y 25-21. Berdardita Aguilar fue la máxima anotadora con 19 puntos, mientras que la armadora de Aldea Spatzenkutter anotó su primer punto de la cita ecuménica.

Mariano Werner sin margen de error para la próxima fecha.

Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro"

Nicolás Bonelli marcha 14° en el torneo a solo dos posiciones de ingresar a la Copa de Oro.

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

En un partido parejo, las chicas argentinas supieron presionar en momentos claves para no dejar que el rival tome la delantera. El próximo partido será el sábado 9 a las 0 y enfrentarán a Serbia.

Las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Disputarán cinco partidos en la Zona A, donde, los cuatro mejores equipos, clasificarán a los octavos de final.

Los puntos de Argentina: Cabrera (4), Chiappero (1), Margaria (6), Garibaldi (11), Bednarek (11), Aguilar (19), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (1), Martínez Casas (4), Franco (2), Studer (1), Routabol (-).

Las Panteritas Mundial vóley Indonesia
Noticias relacionadas
Marcos Rojo será nuevo jugador de Racing

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

noche de clasico por la liga provincial

Noche de clásico por la Liga Provincial

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón.

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Otro crimen barra: Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado

Otro crimen barra: Murió "Cascarita" Ramírez tras ser baleado

Ver comentarios

Lo último

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Mariano Werner: Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro

Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro"

Ultimo Momento
Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Mariano Werner: Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro

Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro"

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Policiales
Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Ovación
Mariano Werner: Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro

Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro"

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

La provincia
Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Dejanos tu comentario