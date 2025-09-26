Grave accidente en Concepción del Uruguay: un niño de 3 años en estado crítico y un conductor detenido

Según relataron testigos en Concepción del Uruguay, el menor habría cruzado la calle corriendo, seguido por la mujer. El conductor habría estado ebrio.

Un grave accidente de tránsito conmocionó este viernes por la tarde a los vecinos de la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando un automóvil embistió a una mujer y a un niño de tan solo 3 años en calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio.

Según relataron testigos presentes en el lugar, el menor habría cruzado la calle corriendo, seguido por la mujer, momento en el cual ambos fueron violentamente atropellados por un vehículo conducido por un hombre de 42 años. Como resultado del impacto, los peatones cayeron bruscamente sobre el asfalto.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital de Zona. La mujer, de 52 años, sufrió lesiones leves, mientras que el niño recibió un fuerte golpe en el cráneo. Fue intubado de manera preventiva y, debido a la gravedad de su estado, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad fuera de la ciudad. Su pronóstico es reservado.

En tanto, el conductor del vehículo fue encontrado en el lugar con el rostro ensangrentado, aparentemente tras ser agredido por vecinos indignados ante lo ocurrido. Fuentes policiales confirmaron que el hombre se encontraba en evidente estado de ebriedad. Fue puesto bajo custodia y trasladado a la Jefatura Departamental para su identificación y resguardo.

Efectivos de la Policía Científica trabajaron en el sitio del siniestro realizando las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del hecho. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía local, que ya inició las actuaciones pertinentes.

Reclamo

Vecinos de la zona, aún consternados, reclamaron mayor presencia policial y medidas de prevención vial, especialmente en horarios de alto tránsito peatonal.