José Machado, el eterno viajero de las rutas

José Machado sumó dos medallas de Bronce en el Panamericano Máster en Asunción del Paraguay. El paranaense con 75 años sigue siendo un ejemplo.

5 de noviembre 2025 · 08:18hs
Jose Machado

Foto: Sebastián Benítez.

Jose Machado, con su bicleta. Una forma de vida.

El ciclismo trae historias de vida dignas para ser contadas. Una es la del paranaense José Antonio Machado. Con 75 años y 41 años arriba de la bicicleta, es un verdadero ejemplo de tenacidad para la práctica de un deporte. Machado viene de participar días atrás en Asunción del Paraguay el Campeonato Panamericano de Ciclismo Master, logró dos medallas de Bronce: una en la prueba de Contrarreloj y otra en Pelotón. El entrerriano José Machado se subió el podio nuevamente en una competencia de ciclismo. Este año fue también Campeón Argentino en su categoría.

Machado formó parte de la categoría Master mayores de 70. Y se inició en el ciclismo de grande a los 34 años y ha competido durante 41 años. Siempre con el apoyo de su familia y especialmente de su mujer, Silvia que lo acompaña a cada una de las carreras que lleva adelante.

Además es un ejemplo para muchos deportistas, ya que entrena casi diariamente y hace un total de 50 kilómetros de ruta para estar en la mejor forma.

José Machado junto a su señora Silvia.

José Machado junto a su señora Silvia.

La palabra de José Machado

José Antonio Machado habló con UNO y dijo: “Ahora me tocó participar en el Panamericano en Asunción del Paraguay. Corrí en Contrarreloj, donde saqué medalla de Bronce. Y después corrí en Pelotón y quedé tercero también; fueron dos medallas de Bronce. Todo fue en Máster Mayores de 70 años, lo que sería la Categoría E”.

Luego comentó: “En mis categorías, en la Contrarreloj éramos nueve. Y en Pelotón éramos ocho, porque estaba el día con pronóstico de llovía y muchos nos corrieron. Por suerte pude meterme en el podio”.

“En el ciclismo empecé de grande, a los 34 años fue mi primera carrera. Y de ahí seguí hasta el día de hoy, no he parado y hace 41 años que estoy corriendo en todos lados. Gracias a la bicicleta, con mi señora (Silvia) hemos conocido el país entero. Porque hemos andado por todos lados. Donde había Campeonato Argentino, ahí íbamos”, aseveró Machado.

En cuanto a su preparación el paranaense dijo: “Entreno casi todos los días, pero un día siempre se descansa en la semana. Estoy haciendo 40, 50, por ahí 60 kilómetros por día. Antes se hacía mucho más, cuando era más joven. Pero siempre arriba de la bicicleta”.

“El ciclismo para mí es prácticamente todo, porque hago eso y me gusta, me encanta correr. Así que, por ahora, seguimos. Mi señora, a todos los campeonatos que he ido, ha estado presente. Y las carreras que se hacen así particulares también. En mayo se hizo el Campeonato Argentino en Posada (Misiones). Ahí salgo subcampeón en la Contrarreloj. Y en Pelotón en Oberá ahí salí campeón argentino este año. Nunca en los campeonatos argentinos me había podido subir al podio. Siempre iba cuarto, quinto, por ahí sexto. Y este año se me dio todo”.

Se sabe que el ciclismo se encuentra afectado por la situación económica como pasa en todos los deportes. Sobre ese tema Machado aseveró: “En el ciclismo de la región veo a pocos corredores. Pienso que puede ser por la situación del país. Acá, lamentablemente, hay poco”.

“Siempre salgo con otro muchacho, con Carlos Vázquez. A veces el hermano también sale con nosotros. Pero solo salgo en pleno verano, que salgo muy temprano. A las 6 o 5.30 ya salgo. La única ruta que nos queda es la que nace en Oro Verde pasando por Villa Fontana hasta Crespo. Es la única porque es tranquila, las otras son muy en angostas y andan de más fuerte los camiones y autos. Hace unos años a veces íbamos a la pista en el Pucheta o si no salíamos para el lado de María Grande, pero ahora para ir para ese lado ya tenés que ir en auto hasta La Picada y dejar el auto ahí y salir. Pero con las termas también se complico el tránsito en esa ruta y es peligroso”, dijo sobre la forma de entrenamientos.

En cuanto a agradecer a las personas que le van una mano, José Machado dijo: “Nombrar no voy a nombrar porque son muchos. Agradecer a todos los que me han ayudado y también a los de la Asociación de Ciclismo de Entre Ríos. Y tengo una familia correntina, que fue con nosotros a Paraguay, porque gracias a ellos pude participar. El apellido es Areco”.

A los 75 años, José Antonio Machado no piensa bajarse de la bicicleta. Con la misma pasión que cuando comenzó, sigue entrenando, compitiendo y disfrutando cada pedaleada. Su historia es una inspiración para quienes creen que el deporte tiene edad.

Amor puro por los deportes

José Antonio Machado es un ejemplo de deportista. También en la actualidad practica bochas para un club de Aldea Brasilera. Forma parte de campeonatos locales y nacionales. Y hace unos años, el paranaense llevo adelante la práctica del duatlón (pedestrismo y ciclismo) siendo varias veces medallista. Un deportista con todas las letras y ahora con los logros en el ciclismo lo dejan dentro de los mejores en su categoría en el continente.

